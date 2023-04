Kabaret Hrabi Zabrze „gdy powiesz tak” – Bilety – 2023

Kiedy: 12 września 2023 o godz. 20:00



Zabrze – woj. Śląskie Dom Muzyki i Tańca, ul. Gen. de Gaullea 17

Kabaret Hrabi – ” Gdy powiesz: TAK”

Małżeństwo to mieszanka dobrego i złego, lecz jedno jest pewne – warto spróbować. Kabaret Hrabi w swoim spektaklu pt. „Gdy zdecydujesz się na TAK” z humorem, inteligencją, surową prawdą, ale także z odrobiną optymizmu, podejmuje temat życia we dwoje. Na takim ślubie warto być obecnym! Gdy powiesz: „Nie” – unikniesz widoku zniszczonego i rozwalonego mężczyzny na twojej sofie, nie usłyszysz jej wiecznego narzekania i łazienki zajętej w kluczowych momentach. Zastanów się! Wciąż masz czas rzucić welonem, krawatem… czy czymkolwiek innym i pędzić przed siebie, ile sił w nogach. W stronę wolności, w stronę pustki. Ale jeśli powiesz: „Tak” – odkryjesz przed sobą nowy świat. Ogromny i pełen przygód. W końcu tam jest miło, przyjemnie, ciepło… Ona będzie zawsze przy tobie, gdy się obudzisz. Zrobi ci kawę, ugotuje jajecznicę na pomidorach. To niewystarczające? Przytuli się. Wciąż mało? Dziewczyno – on zawsze będzie spóźniał się do łóżka, podczas gdy ty będziesz kroić chleb w kuchni. Czy to nie jest właśnie szczęście? Podarujcie sobie ten moment niedopilnowania i weźcie ślub. Nawet jeśli kiedyś rozwód się przydarzy, bo wszak każdy może się zagapić, z jednego rozwodu mogą wyniknąć dwa małżeństwa. To przecież zysk. Hrabi zatem zdecydowanie opowiada się za małżeństwem – TAK.

Trasa programu w sierpniu i wrześniu tego roku to ostatnia okazja, by zobaczyć go „na żywo”. Pożegnanie ze spektaklem, połączone z rejestracją telewizyjną, odbędzie się 26 września 2023 roku w Klubie Stodoła w Warszawie.

Występują: Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Tomasz Majer, Łukasz Pietsch oraz zespół weselny Bon Ton (Waldemar Franczyk, Karol Pietsch, Grzegorz Piotrowski, Bartek Pietsch, Paweł Pietsch).