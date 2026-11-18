Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:44 pm• Ciekawostki

Skuteczność zwalczania chwastów zależy nie tylko od zastosowanego herbicydu, ale również od warunków atmosferycznych, fazy rozwojowej roślin i terminu wykonania zabiegu. Nawet dobrze dobrany preparat może nie przynieść oczekiwanych rezultatów, jeśli zostanie zastosowany podczas upału, silnego wiatru lub tuż przed deszczem. Znaczenie ma również pora dnia, ponieważ temperatura i wilgotność powietrza wpływają na pobieranie substancji czynnych przez chwasty.

O jakiej porze dnia najlepiej pryskać chwasty?

Najkorzystniejsze warunki do opryskiwania chwastów często występują rano lub późnym popołudniem i wieczorem. W tych godzinach temperatura jest zwykle niższa niż w południe, a wilgotność powietrza wyższa. Ogranicza to szybkie odparowywanie cieczy roboczej i może poprawiać skuteczność zabiegu.

Poranny oprysk warto wykonywać po obeschnięciu rosy, gdy liście chwastów nie są już pokryte kroplami wody. Nadmierne zwilżenie roślin może powodować spływanie preparatu, a tym samym zmniejszać ilość substancji czynnej pozostającej na powierzchni liści.

Z kolei wieczorem należy uważać na gwałtowne ochłodzenie, pojawiającą się rosę i warunki sprzyjające inwersji temperatury. Przy bardzo słabym ruchu powietrza drobne krople oprysku mogą długo utrzymywać się nad polem i przemieszczać poza obszar zabiegu.

Nie istnieje zatem jedna godzina odpowiednia dla wszystkich herbicydów. Najważniejsze jest przestrzeganie etykiety preparatu i obserwowanie aktualnej pogody.

W jakiej temperaturze najlepiej wykonywać oprysk na chwasty?

Temperatura powietrza ma duży wpływ na działanie herbicydów nalistnych. W przypadku wielu preparatów korzystne warunki występują przy temperaturze około 10-20°C, jednak poszczególne substancje czynne mogą mieć inne wymagania.

Niektóre środki wykazują skuteczność również w niższych temperaturach, podczas gdy inne wymagają cieplejszej pogody i intensywnego wzrostu chwastów.

Szczególnie niekorzystne są dwa przypadki:

Zbyt niska temperatura. Chwasty wolniej rosną, a pobieranie i przemieszczanie substancji czynnych w ich tkankach może być ograniczone.

Chwasty wolniej rosną, a pobieranie i przemieszczanie substancji czynnych w ich tkankach może być ograniczone. Zbyt wysoka temperatura. Ciecz użytkowa szybciej odparowuje, rośliny mogą znajdować się pod wpływem stresu suszowego, a niektóre herbicydy stwarzają większe ryzyko uszkodzenia upraw.

Warto również sprawdzić prognozę temperatury na kolejne godziny i dni. Jeżeli zapowiadane są przymrozki, zabieg może wymagać przesunięcia. Dotyczy to zwłaszcza środków, których etykiety wykluczają stosowanie przed lub po wystąpieniu niskich temperatur.

Kiedy pryskać chwasty: Wiosną czy jesienią?

Termin odchwaszczania zależy przede wszystkim od gatunku rośliny uprawnej, rodzaju chwastów oraz technologii ochrony.

W przypadku zbóż ozimych, takich jak pszenica ozima, jęczmień ozimy czy pszenżyto ozime, duże znaczenie mają zabiegi jesienne. Pozwalają ograniczyć zachwaszczenie już na początku rozwoju plantacji, zanim niepożądane rośliny zaczną intensywnie konkurować ze zbożem o wodę, światło i składniki pokarmowe.

Jesienią zwalcza się między innymi miotłę zbożową (Apera spica-venti), przytulię czepną (Galium aparine), fiołka polnego (Viola arvensis) i samosiewy rzepaku.

Wiosenne odchwaszczanie zbóż ozimych bywa konieczne, jeżeli jesienią nie wykonano zabiegu lub na polu pojawiły się kolejne wschody chwastów. Trzeba jednak pamiętać, że rośliny, które przezimowały, mogą być bardziej rozwinięte i trudniejsze do zwalczenia.

W przypadku zbóż jarych, kukurydzy czy buraków cukrowych terminy zabiegów przypadają przede wszystkim na wiosnę. O ich wyborze decydują między innymi fazy BBCH roślin uprawnych, skład gatunkowy zachwaszczenia oraz dopuszczony termin stosowania konkretnego herbicydu.

Czy można pryskać chwasty przed deszczem?

Deszcz może znacznie ograniczyć skuteczność oprysku nalistnego, szczególnie jeżeli wystąpi niedługo po zabiegu.

Substancje czynne potrzebują czasu, aby wniknąć do tkanek chwastów. Jeżeli opady pojawią się zbyt wcześnie, część preparatu może zostać zmyta z powierzchni liści.

Czas wymagany od oprysku do wystąpienia deszczu jest różny dla poszczególnych herbicydów. Niektóre preparaty uzyskują odporność na zmywanie stosunkowo szybko, podczas gdy inne wymagają kilku godzin bez opadów.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku herbicydów doglebowych. Ich działanie często zależy od odpowiedniej wilgotności gleby. Umiarkowane opady po zastosowaniu mogą sprzyjać aktywacji substancji czynnej, jednak intensywny deszcz niesie ryzyko jej przemieszczania lub spływu powierzchniowego.

Przed wykonaniem zabiegu należy więc sprawdzić zarówno prognozę pogody, jak i zalecenia producenta dotyczące opadów.

W jakiej fazie rozwoju chwasty są najbardziej wrażliwe na herbicydy?

Wiele gatunków chwastów jest najbardziej podatnych na działanie herbicydów we wczesnych fazach rozwojowych, często od liścieni do kilku liści właściwych. Nie oznacza to jednak, że każdą roślinę należy zwalczać dokładnie w tym samym stadium.

Młode chwasty mają zazwyczaj mniej rozbudowany system korzeniowy i nie zgromadziły jeszcze dużych zapasów substancji odżywczych. Dzięki temu ich eliminacja jest często łatwiejsza niż w przypadku roślin zaawansowanych w rozwoju.

Duże znaczenie ma rozpoznanie gatunku. Inaczej przebiega zwalczanie chwastów jednoliściennych, takich jak miotła zbożowa, owies głuchy czy chwastnica jednostronna, a inaczej gatunków dwuliściennych, na przykład chabra bławatka, komosy białej lub maku polnego.

Pomocą w identyfikacji zachwaszczenia mogą być specjalistyczne atlasy rolnicze. AgroWydawnictwo.pl, czyli polskie wydawnictwo rolnicze, przygotowuje publikacje poświęcone między innymi rozpoznawaniu chwastów występujących w zbożach i innych uprawach rolniczych. Tego rodzaju materiały ułatwiają identyfikację gatunków, co pomaga właściwie zaplanować ochronę plantacji.

Kiedy nie należy wykonywać oprysku na chwasty?

Nawet jeżeli chwasty osiągnęły odpowiednią fazę rozwojową, warunki atmosferyczne mogą uniemożliwić przeprowadzenie skutecznego i bezpiecznego zabiegu.

Opryskiwanie należy odłożyć przede wszystkim podczas silnego wiatru. W Polsce środki ochrony roślin na otwartym terenie można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s. Nawet przy słabszym wietrze trzeba jednak uwzględniać ryzyko znoszenia cieczy na sąsiednie uprawy.

Niekorzystne są również intensywne nasłonecznienie połączone z upałem, susza oraz warunki powodujące silny stres roślin. Osłabione chwasty mogą wolniej pobierać herbicydy, szczególnie te działające systemicznie.

Ostrożność jest konieczna także podczas opryskiwania pól, na których występują kwitnące chwasty odwiedzane przez pszczoły i inne owady zapylające. Należy przestrzegać wszystkich ograniczeń zawartych w etykiecie preparatu i unikać narażania zapylaczy.

Jak przygotować się do oprysku, aby nie zmarnować herbicydu?

Przed rozpoczęciem zabiegu warto przeprowadzić lustrację pola. Pozwala ona ocenić stopień zachwaszczenia, rozpoznać dominujące gatunki oraz sprawdzić fazę rozwojową roślin uprawnych.

Kolejnym etapem jest wybór preparatu dopuszczonego do stosowania w danej uprawie i przeciwko występującym chwastom. Trzeba uwzględnić zalecaną dawkę, termin aplikacji, warunki pogodowe oraz ewentualne ograniczenia dotyczące następstwa roślin.

Znaczenie ma także prawidłowe przygotowanie opryskiwacza polowego. Należy sprawdzić stan rozpylaczy, ciśnienie robocze, równomierność nanoszenia cieczy i prawidłową kalibrację urządzenia.

W gospodarstwach, w których regularnie występuje miotła zbożowa, przytulia czepna lub chaber bławatek, warto dodatkowo analizować skuteczność wcześniejszych zabiegów. Wieloletnie stosowanie herbicydów o takim samym mechanizmie działania może sprzyjać powstawaniu odporności chwastów.

Dlatego plan ochrony powinien uwzględniać rotację mechanizmów działania substancji czynnych, płodozmian oraz metody agrotechniczne ograniczające zachwaszczenie. Po wykonanym oprysku dobrze jest ponownie skontrolować plantację w terminie odpowiednim dla zastosowanego środka, aby ocenić reakcję chwastów i ustalić, czy ochrona przyniosła oczekiwany efekt.

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