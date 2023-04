Kiedy warto zapisać dziecko na angielski?

Rozwód jest to definitywne zakończenie małżeństwa. Jest to ciężki okres dla partnerów z dziećmi. Dzieci, zwłaszcza młodsze, nie rozumieją całej sytuacji oraz nie wiedzą, co się dzieje. Nie są świadome skutków, tej nieprzyjemnej sytuacji. Po rozwodzie, często to partner płaci alimenty na dziecko, ponieważ dziecko, zazwyczaj mieszka z matką. Mimo to, alimenty budzą zamieszanie oraz […]