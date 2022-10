Kierować się podczas wyboru laptopa do pracy z domu?

Chyba każdy zgodzi się z faktem, że w ostatnich lata praca z domu stała się niezwykle popularnym rozwiązaniem. Niewątpliwie przyczyniła się do tego w znacznym stopniu pandemia. Wiele jednak firm doceniło możliwość łączenia pracy w sposób hybrydowy, gdzie pracownik spędza część tygodnia w biurze, a pozostałe dni w pracuje w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.

Chyba każdy zgodzi się z faktem, że w ostatnich lata praca z domu stała się niezwykle popularnym rozwiązaniem. Niewątpliwie przyczyniła się do tego w znacznym stopniu pandemia. Wiele jednak firm doceniło możliwość łączenia pracy w sposób hybrydowy, gdzie pracownik spędza część tygodnia w biurze, a pozostałe dni w pracuje w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Kluczowe jednak jest to, by nie zaniedbywać swoich obowiązków. Również wiele osób w sposób szczególny docenia takie rozwiązanie i szuka pracy, którą mogliby wykonywać z domu, lub przynajmniej łączonej w wyżej wymieniony sposób hybrydowy. Wszystko to jednak posiada sporo zalet, jak i również mnóstwo wad. Dodatkowo należy skupić się także na wyborze odpowiedniego sprzętu. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, jaki laptop będzie dobrym rozwiązaniem. Zachęcamy do lektury.

Praca z domu jest również wymagająca

Istnieje spora część osób, która wybiera tylko i wyłącznie takie rozwiązanie, jak i home office. Niewątpliwie możliwość pracy zdalnej to spora oszczędność czasu, który musielibyśmy poświęcić zarówno na dojazdy do biura, jak i późniejsze z niego powroty. Dodatkowo niekiedy mamy tutaj wolną rękę w przypadku zorganizowania sobie czasu. Podejście zadaniowe bywa tutaj niezwykle cenione i dla pracodawcy kluczowe jest to, by pracownik wypełnił konkretne obowiązki i wywiązał się ze swoich zadań. Zaufanie bez wątpienia będzie odgrywało tutaj bardzo ważną rolę. Jednak warto wiedzieć o tym, że mnóstwo osób wcale nie cieszy się z takiego rozwiązania i nie traktuje pracy zdalnej poważnie. Spora część pracodawców uważa, że praca z domu rozleniwia, tworzy niepotrzebne problemy, a także nie daje możliwości kontrolowania pracownika. Oczywiście takie podejście wcale nie jest w porządku i oznacza brak szacunku do danej osoby. Dodatkowo mnóstwo pracowników również nie chce pracować z domowego zacisza, gdyż potrzebuje kontaktu z zespołem, nie czuje się w domu na tyle skupionymi i tak dalej. Jednak ciągle są to kwestie indywidualne.

Wybór laptopa do pracy zdalnej

Kiedy naszą pracę łączymy w sposób hybrydowy, zazwyczaj w biurze czeka na nas zestaw komputerowy z dużym monitorem lub dwoma monitorami, wygodną klawiaturą, myszką i tak dalej. Dodatkowo pracodawcy dla swoich pracowników zakupują laptopy, by ci mogli je przenosić w dowolne miejsca. Jednak spora część wolnych zawodów musi zainwestować we własne rozwiązania sprzętowe. Należy tutaj wymienić osoby zajmujące się edukacją, właścicieli firm, czy także przedstawicieli wolnych zawodów. Dlatego niewątpliwie znaczna część tych osób wybiera właśnie laptopy zamiast komputerów stacjonarnych ze względu na ich mobilność, lekkość i tak dalej.

Wybierając konkretne rozwiązanie, powinniśmy zwrócić uwagę między innymi na to, by zakupić urządzenie z wytrzymałą baterią. Szczególnie przyda się to wtedy, kiedy chcemy pracować w różnych warunkach. Jak wiadomo, praca zdalna daje nam możliwości wykonywania naszych obowiązków tak naprawdę w dowolnym miejscu na świecie. Niewielka waga będzie tutaj również niewątpliwym atutem, gdyż przenoszenie naszego laptopa ułatwi nam transport. Dobrym rozwiązaniem okaże się wybór matowego ekranu, co z pewnością pomoże nam w uwypukleniu kontrastu i odwzorowaniu kolorów, a błyszcząca powierzchnia byłaby mocno obciążająca dla naszych oczu. Powinniśmy także wybrać w możliwie szybki dysk SSD, by sprawnie pracować na naszym laptopie i jednocześnie przechowywać na dysku niezbędne pliki.

Co zrobić, kiedy sprzęt do pracy biurowej ulegnie awarii?

Oczywiście bardzo często istnieją nieuniknione sytuacje, że nasze urządzenie przeznaczone do pracy przestanie działać. Wtedy, kiedy laptop został zapewniony przez pracodawcę, zwracamy się do naszego biura i supportu IT, który pomoże nam rozwiązać problem. Kiedy jednak urządzenie zostało zakupione na własną rękę, problem jest nieco większy. Nie warto decydować się od razu na zakup nowego rozwiązania sprzętowego. Naprawa laptopów bywa naprawdę opłacalna, a jeżeli mamy możliwość skorzystania z bezpłatnej diagnozy w konkretnym serwisie, również będziemy mogli od razu na wstępie przygotować się na ewentualne koszty i jednocześnie podejmiemy decyzję, czy zależy nam na tym, by nasz laptop zyskał drugie życie, czy raczej uznamy, że czas na zmianę komputera.