Kierowca z 0,88 promilem alkoholu uderzył w słup podczas ucieczki przed policją

Tam 43-letni kierowca nie opanował swojego pojazdu i uderzył w słup informacyjny. Na miejsce przyjechała Straż Pożarna, która musiała wydobyć mężczyznę z rozbitego pojazdu. Policjanci przeprowadzili badanie alkomatem, które wykazało, że kierowca miał w organizmie 0,88 promila alkoholu.

To nie koniec konsekwencji dla pijanego kierowcy. Teraz grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje Sąd. Policja apeluje do kierowców o rozwagę na drogach, a zwłaszcza o unikanie jazdy pod wpływem alkoholu. Każda ucieczka przed kontrolą to nieodpowiedzialne zachowanie, które może prowadzić do groźnych w skutkach wypadków.