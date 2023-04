Kierowca z Zabrza użył fałszywej karty kolekcjonerskiej jako prawa jazdy

Policja z Zabrza zatrzymała kierowcę dostawczego forda podczas rutynowej kontroli drogowej i stwierdziła, że przedstawił on fałszywe prawo jazdy. Kierowca próbował oszukać mundurowych, prezentując „kolekcjonerską” kartę, która imitowała oryginalny dokument wydany w Norwegii. Jednakże, policjanci szybko zorientowali się, że mieli do czynienia z podróbką. Po zweryfikowaniu dokumentu okazało się, że kierowca przestępstwo posługiwał się nieautentycznym dokumentem, za co może teraz ponieść konsekwencje, włączając w to karę do 5 lat więzienia.

Zdarzenie to przypomina o zagrożeniach związanych z posługiwaniem się podróbkami dokumentów. W dzisiejszych czasach w internecie łatwo jest zamówić fałszywe dokumenty, takie jak dowody osobiste czy prawo jazdy, które są wykonane w sposób do złudzenia przypominający oryginały. Jednakże, ich posługiwanie się jako autentyczne dokumenty jest surowo karane przez prawo. Przykład z Zabrza pokazuje, że każdy, kto podejmie ryzyko, może ponieść poważne konsekwencje, włączając w to nawet czas spędzony w więzieniu.