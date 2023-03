„Kino na obcasach” 2023 Multikino Zabrze

„Kino na Obcasach” w odświeżonej formie zadebiutuje 12 kwietnia bieżącego roku, a pierwszym filmem, którym się będą mogły cieszyć uczestniczki na dużym ekranie, będzie pozytywna komedia romantyczna pt. „Skołowani”. Główny bohater, Maks, to niepoprawny uwodziciel i notoryczny kłamca. Kiedy Anna, młoda i piękna kobieta, myli go z osobą niepełnosprawną, Maks kontynuuje swoje kłamstwo, mając nadzieję na kolejny łatwy zdobycz. Jednakże, Anna ma inny plan – przedstawia Maksa swojej starszej siostrze, Julii, która porusza się na wózku inwalidzkim. Zaskakująco, między cynicznie nastawionym do świata Maksem a pełną energii Julią zaczyna rodzić się coś więcej, ale… czy miłość oparta na kłamstwie ma szansę przetrwać?

Przed rozpoczęciem seansu filmowego zostanie wyświetlony wywiad z Agnieszką Grochowską, aktorką grającym główną rolę. Uczestniczki „Kina na Obcasach” będą miały okazję poznać kulisy powstawania filmu „Skołowani”, dowiedzieć się, jak praca na planie wpłynęła na życie codzienne Agnieszki oraz jak odmienić swoje podejście do życia. Rozmowę poprowadzą redaktorki magazynu „Zwierciadło”, Joanna Olekszyk i Zofia Fabjanowska.

Multikino, we współpracy ze sponsorami, przygotowało dla każdej uczestniczki wydarzenia liczne prezenty. Wśród nich można znaleźć między innymi produkt marki Ziaja z linii słony karmel, bony o wartości 150 zł od Clarins, bony 50 zł na zakupy w sklepach Modivo, bony 50 zł na zakupy w sklepach e-obuwie, bony rabatowe 10% od HP na zakup laptopów z rodziny Envy i Spectre w sklepach Euro RTV AGD, półroczną prenumeratę miesięcznika „Zwierciadło”, miesięczny dostęp do aplikacji Storytel, vouchery o wartości 230 zł do Depil Concept oraz bony rabatowe od firmy Ania Kruk. Pakiety prezentowe zostaną wręczone uczestniczkom wydarzenia na sali kinowej.

W ten sposób, Multikino pragnie uczcić powrót „Kina na Obcasach” i zapewnić swoim uczestniczkom nie tylko niezapomniane chwile spędzone w kinie, ale również wartościowe upominki, które z pewnością umilą wieczór i zachęcą do dalszego uczestnictwa w comiesięcznych projekcjach filmowych dedykowanych kobietom.