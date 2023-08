Kolejne miasto w Programie InPost Green City – witamy Siemianowice Śląskie!

Polskie samorządy nie oglądają się za siebie – chcą być „Smart”

InPost, lider wśród platform dostaw dla e-commerce w Europie, w ramach Programu InPost Green City nawiązał współpracę z kolejnym polskim miastem. Dzięki partnerstwu z InPost mieszkańcy Siemianowic Śląskich w pierwszej kolejności otrzymają czujniki powietrza, a urządzenia Paczkomat® zostaną zazielenione.

InPost Green City to część długofalowej strategii ESG, która jest wpisana w DNA marki InPost. Głównym celem programu jest ograniczanie emisji CO2 i ruchu samochodowego w centrach polskich miast, a także podarowanie mieszkańcom narzędzi, dzięki którym będą mogli brać aktywny udział w ekologicznej rewolucji.

W ramach Programu firma realizuje inwestycje związane z zazielenianiem terenów miejskich, projekty edukacyjne oraz wdraża rozwiązania w duchu filozofii „Smart City” – takie, jak montowanie stojaków na rowery, czujników powierza czy wymiana tradycyjnej floty kurierskiej na pojazdy elektryczne lub rowery cargo.

– W Programie InPost Green City stawiamy na innowacje oraz ideę zarządzania miastem opartej na założeniach „Smart City” – np. montaż czujników powietrza. Skutecznie realizujemy politykę bycia blisko mieszkańców, wsłuchując się w potrzeby naszych partnerów. Wciąż poszerzamy zakres naszej współpracy o nowe projekty, takie jak strefy edukacyjne „W drodze do Green City” czy zazielenianie maszyn Paczkomat® – powiedziała Marta Zalewska, Dyrektor ds. relacji partnerskich i Programu Green City.

– Miasto Siemianowice Śląskie ogłasza swoje zaangażowanie w programie InPost Green City – skupionym na tworzeniu przestrzeni, w której nasi mieszkańcy będą mogli cieszyć się czystym i nowoczesnym środowiskiem. Dzięki zbieraniu danych o jakości powietrza za pośrednictwem nowo zamontowanych czujników będziemy w stanie monitorować postępy w kierunku osiągnięciach tych celów. Wierzymy, że udział miasta w programie przyczyni się do globalnej walki o czyste powietrze i środowisko – podkreśliła Agnieszka Gładysz, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Ekologia to kluczowy element strategii biznesowej InPost. Paczkomat® to najbardziej ekologiczna forma dostaw, która nie tylko ogranicza emisję setek tysięcy ton CO2, ale także znacznie redukuje ruch samochodów kurierskich na ulicach miast. Jeden kurier dostarczający przesyłki do urządzeń Paczkomat® dostarcza ich ok. 1000 dziennie, natomiast kurier w tradycyjnej formule „od drzwi do drzwi” dostarcza średnio 75 przesyłek w ciągu tego samego dnia pracy. Sieć maszyn Paczkomat® jest tak rozległa, że klienci w dużych miastach nie muszą jechać do niego samochodem, bo średnio do najbliższego urządzenia mają zaledwie 200-300 metrów. Ślad węglowy transportu paczek dostarczonych do urządzeń Paczkomat®, w porównaniu do dostawy kurierskiej do domu, jest niższy nawet o 97% na ostatniej mili.

Siemianowice Śląskie są już 48. miastem, które przystąpiło do Programu InPost Green City, wśród partnerów są m.in. Kraków, Łódź, Częstochowa, Kielce, Wałbrzych, Zielona Góra, Sopot, Rybnik, Białystok, Bobrowniki, Chełm, Rzeszów, Gorzów Wielkopolski, Bytom, Wrocław, Świdnica, Jelenie Góra, Starachowice, Suwałki, Konin, Pabianice, Nowy Sącz, Piła, Tarnobrzeg, Łomża, Gdańsk, Tarnowskie Góry, Skarżysko-Kamienna, Lublin, Legionowo.