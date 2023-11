Kolektory słoneczne – jak oszacować wielkość instalacji?

Napisane przez mikolajczarnecki• 5:57 pm• Ciekawostki

Kolektory słoneczne to rozwiązanie wybierane coraz częściej do podgrzewania wody użytkowej, a także jako wspomagające źródło ogrzewania. Jednak aby instalacja pracowała jak najbardziej wydajnie, niezbędne jest właściwe oszacowanie jej wielkości, na podstawie zapotrzebowania danego gospodarstwa. Podpowiadamy, jak podejść do planowania i projektowania instalacji kolektorów słonecznych.

Im bardziej przemyślane, tym lepsze działanie!

W przypadku kolektorów słonecznych, podobnie jak przy każdej innej instalacji, prawidłowe oszacowanie jej wielkości i mocy jest podstawą do tego, by funkcjonowała jak najbardziej ekonomicznie i była jak najbardziej wydajna. Zbyt mała, niedoszacowana instalacja może zapewniać niedostateczną ilość energii. Zbyt duża – niepotrzebnie generować nadwyżki energii.

Dlatego dobre oszacowanie wielkości i mocy instalacji to klucz do jej wydajnego, sprawnego i satysfakcjonującego działania. Najważniejsze parametry to powierzchnia czynna kolektora i pojemność zasobnika. Równie istotną kwestią jest wielkość instalacji.

Przyjmuje się, że powierzchnia czynna kolektora powinna wynosić pomiędzy 1,2 – 1,6 m2 na jedną osobę. Jest to wartość średnia, która może ulec zmianie w zależności od różnych indywidualnych czynników. Przyjmuje się również, że pojemność zasobnika ciepłej wody powinna wynosić około 50 litrów na m2 kolektora.

Aby jednak mieć pewność co do tego, że wybrane rozwiązanie okaże się tym najlepszym, zdecydowanie warto poradzić się fachowca w tej dziedzinie. Weźmie pod uwagę także inne czynniki, które niekoniecznie są oczywiste dla osoby niezwiązanej z branżą, a które mogą mieć spore znaczenie dla całokształtu instalacji.

Dlaczego warto współpracować z fachowcami?

Inwestycja w instalację kolektorów słonecznych to spore i kosztowne przedsięwzięcie, dlatego nie warto ryzykować potknięciami i błędami. Mogą być kosztowne i opóźniać możliwość rozpoczęcia korzystania z instalacji w pełni. Dlatego najprostszym, a przy tym najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z fachowego doradztwa. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów z Hewalex – dla nas instalacje tego typu to chleb powszedni.

Visited 2 times, 1 visit(s) today