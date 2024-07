Kompleksowe kształcenie masażystów – co oferuje Szkoła Policealna GoWork?

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:59 am• Ciekawostki

W dzisiejszych czasach rosnące zapotrzebowanie na usługi masażystów sprawia, że zawód ten cieszy się dużą popularnością. Szkoła Policealna GoWork w Katowicach oferuje kompleksowe kształcenie przyszłych techników masażystów, które pozwala na zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy w krótkim czasie. Dowiedz się, jak wygląda nauka na tym kierunku i dlaczego warto wybrać tę placówkę.

Jak wygląda nauka na kierunku technik masażysta w Szkole GoWork?

Nauka na kierunku technik masażysta w Szkole Policealnej GoWork w Katowicach trwa dwa lata (cztery semestry) i kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Placówka oferuje elastyczne tryby nauki:

dzienny – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku,

zaoczny – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

weekendowy – zajęcia odbywają się od piątku do niedzieli,

wieczorowy – zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Pozwala to na dostosowanie edukacji do indywidualnych potrzeb i możliwości słuchaczy. Po ukończeniu nauki absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement Europass w języku angielskim, co ułatwia znalezienie pracy na terenie Unii Europejskiej. Szkoła Policealna w Katowicach to świetny start, aby rozpocząć karierę masażysty. Po jej ukończeniu absolwenci bez problemu bowiem znajdują pracę i otrzymują atrakcyjne wynagrodzenia.

Teoria – jaką wiedzę zdobywają słuchacze?

Przyszli masażyści w Szkole GoWork zdobywają wszechstronną wiedzę teoretyczną, która obejmuje podstawy fizjoterapii, anatomię, fizjologię oraz patologię człowieka. Słuchacze uczą się technik masażu klasycznego, sportowego, leczniczego, relaksacyjnego, profilaktycznego, izometrycznego, dziecięcego oraz drenażu limfatycznego. Kierunek technik masażysta w Katowicach zawiera również elementy psychologii, które pomagają w budowaniu relacji z pacjentami oraz w zrozumieniu ich potrzeb i dolegliwości.

Nacisk na praktykę

Jednym z kluczowych elementów kształcenia w Szkole GoWork jest duży nacisk na praktykę. Zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach, gdzie słuchacze mają dostęp do nowoczesnego sprzętu, takiego jak stoły do masażu, fantomy, drabinki rehabilitacyjne i wałki. Nauczyciele to doświadczeni specjaliści z branży, którzy zapewniają indywidualne podejście do każdego ucznia, a małe grupy pozwalają na efektywną naukę i praktyczne zdobywanie umiejętności.

Praktyki zawodowe jako obowiązkowa część edukacji

Praktyki zawodowe są nieodłączną częścią kształcenia w Szkole Policealnej GoWork. Słuchacze odbywają je w różnych placówkach, takich jak kliniki, szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria, gabinety odnowy biologicznej i fitness kluby. Praktyki te pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w rzeczywistych warunkach, co znacznie zwiększa szanse na zatrudnienie po ukończeniu szkoły. Dzięki temu absolwenci nie muszą dodatkowo uczestniczyć w kursach dokształcających, ponieważ zdobyte doświadczenie i umiejętności są wystarczające do rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Szkoła Policealna GoWork oferuje kompleksowe kształcenie na kierunku technik masażysta, które obejmuje zarówno solidną wiedzę teoretyczną, jak i intensywną praktykę. Dzięki elastycznym trybom nauki, profesjonalnie wyposażonym pracowniom i doświadczonym nauczycielom, absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia pracy w różnorodnych placówkach medycznych i rehabilitacyjnych. Praktyki zawodowe stanowią ważny element edukacji, pozwalając na zdobycie niezbędnego doświadczenia już w trakcie nauki. Wybierając Szkołę Policealną GoWork, otwierasz drzwi do nowej, satysfakcjonującej kariery w dynamicznie rozwijającej się branży masażu.

