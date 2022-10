Koncert Andrzeja Piasecznego w Zabrzu odwołany!

Koncert Andrzeja Piasecznego 50/50 zaplanowany na 5 listopada 2022 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu został odwołany.

Ostatnio pojawiło się kilka zaskakujących wiadomości, które wywołały szum w mediach. Andrzej Piaseczny musiał odwołać swój koncert w Zabrzu. Fani, szczególnie Ci, którzy zdążyli już zakupić bilet na koncert dopytywali – skąd ta decyzja i dlaczego odwołano wyczekiwany koncert w Zabrzu.

Odpowiedzi na to pytanie są różne, niemniej odwołanie koncertu to potwierdzona informacja, a osoby, które nabyły bilety mogą oczywiście je zwrócić, by otrzymać z powrotem pieniądze.

źródło:

facebook.com/andrzejpiasecznyoficjalnyprofil

dmit.com.pl