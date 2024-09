kraina dzieci zabrze m1

Napisane przez mikolajczarnecki• 4:34 pm• Ciekawostki

Kraina Dzieci M1 Zabrze (ZAMKNIĘTE)

Adres: M1 Centrum Handlowe

ul. Plutonowego R. Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Status: Kraina Dzieci w M1 Zabrze jest obecnie nieczynna i zamknięta na stałe lub na pewien czas.

Jednym z największych atutów Centrum Handlowego M1 były strefy dla najmłodszych – Kraina Dzieci. Były to specjalnie przygotowane miejsca, w których dzieci mogły korzystać z atrakcji takich jak baseny z kulkami, konsole do gier czy ścianki wspinaczkowe. Rodzice mieli możliwość organizacji dla swoich pociech urodzin lub innych imprez okazjonalnych. Kraina Dzieci to były bezpłatne „przedszkola”, w których rodzice mogli bezpiecznie zostawić swoje pociechy pod fachową opieką na czas zakupów.

