Kulturalna wizyta Zabrzan w Essen

Kto mówi A, musi też powiedzieć Zabrze

Przyjaźń, zrozumienie i chęć wzajemnego poznania, takie cele przyświecały podróży studyjnej, która odbyła się w połowie sierpnia w ramach partnerstwa miast Essen i Zabrze. Miasta te współpracują ze sobą już od 70 lat, a ich przedstawiciele często się odwiedzają. Zawsze jednak były oficjalne wizyty z udziałem głównie polityków oraz wymiana młodzieży lub sportowców. Zmienić to postanowiła Katarzyna Lorenc, na co dzień odpowiedzialna za marketing i komunikację w Górnośląskim Muzeum Regionalnym w Ratingen. Przystępując do realizacji własnego i autorskiego projektu postanowiła zaprosić do Zabrza animatorów i twórców zabrzańskiej niezależnej kultury, ludzi twórczych i kreatywnych. Wśród 12 uczestników tej specyficznej podróży znaleźli się niezależni artyści plastycy, muzycy, tancerze i przedstawiciele muzeum. Wszyscy związani są z aktywną działalnością Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

W ciągu czterech dni goście zwiedzili najpiękniejsze miejsca w Essen. Z przewodnikiem zwiedzali dawne robotnicze osiedle Margarethenhöhe, posiadłość rodziny Krupp, czyli dostojną Villę Hügel. Z Weroniką Grabe zwiedzali kopalnię Zeche Zollverein i Muzeum Zagłębia Ruhry. Dla miłośników historii i sztuki było również zwiedzanie Folkwang Museum oraz starej synagogi. Goście uczestniczyli również w otwartym spotkaniu z przedstawicielami esseńskiej Polonii, a szczególnie działającego od 30 lat w Essen stowarzyszenia Gmina Polska „Piast”. W pamięci pozostanie również z pewnością pozaprogramowe spotkanie w klubie polonijnego zespołu muzycznego „Syndykat”, którego członkowie w latach 80 i 90 współtworzyli muzyczną scenę Zabrza. Podczas spotkania wspominano pierwsze zabrzańskie zespoły oraz festiwale. Podróż odbyła się dzięki wsparciu biura kultury w Essen.

Essen, liczące niecałe 583 000 mieszkańców, jest znacznie większe od Zabrza. Niemniej jednak oba miasta mają silne podobieństwa w swoim rozwoju i historii: Essen, podobnie jak Zabrze było miastem górniczym i przekształciło się w nowoczesne centrum usługowe. Obydwa miasta są jednak nie tylko gospodarczym centrum swoich regionów, ale także naukowym i kulturalnym łącznikiem w środku regionu przemysłowego. Mogą poszczycić się wieloma obiektami wpisanymi na stałe w Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego.

Zachwyceni wizytą Zabrzanie poznali, że Essen to także zielone miasto, bogate w kulturę i przyjaznych ludzi.

Tekst: Leonard Paszek

Zdjęcia: Robert Siera