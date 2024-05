Laptopy Dell Precision i Dell Latitude – porównanie serii

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:28 pm• Ciekawostki

Firma Dell to jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych producentów sprzętu komputerowego. W jej portfolio znaleźć można urządzenia odpowiadające potrzebom przeróżnych użytkowników, co w połączeniu z ich dużą wytrzymałością i niezawodnością czyni z nich wyjątkowo uniwersalne rozwiązanie. Bogata oferta laptopów Dell uwzględnia bowiem zarówno komputery przeznaczone do użytku prywatnego, jak i profesjonalnego. Wśród tych ostatnich największą popularnością cieszą się modele należące do dwóch, zaawansowanych technologicznie serii – Dell Latitude oraz Dell Precision. Wyjaśniamy, jakie są różnice między nimi oraz dla kogo są przeznaczone.

Dell Latitude – wydajne laptopy biznesowe

Seria laptopów Dell Latitude powstała przede wszystkim z myślą o segmencie biznesowym, w którym szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo danych i niezawodny sprzęt (https://www.mmcomp.pl/laptop-dell-latitude). Należące do niej urządzenia wyróżniają się wysoką wytrzymałością, odpornością na wstrząsy czy kurz, a jednocześnie są smukłe i stosunkowo lekkie, dzięki czemu doskonale sprawdzają się osobom często podróżującym. Posiadają także wydajną baterię, umożliwiającą nawet 12-godzinną pracę na jednym naładowaniu. Wiele z nich zostało ponadto wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenia, jak moduł TPM (Trusted Platform Module), czytniki linii papilarnych czy też czytniki kart smart, które zwiększają ochronę danych użytkowników.

Laptopy Dell Latitude znajdziesz na stronie MMComp w kilku różnych wersjach – 3000, 5000 oraz 7000. Pierwsza z serii dedykowana jest przede wszystkim pracownikom mniejszych przedsiębiorstw oraz użytkownikom prywatnym. Pozostałe świetnie sprawdzą się w większych firmach, gdzie od sprzętu oczekuje się szybkiego działania, wysokiej wydajności oraz dużej pojemności pamięci. Latitude 5000 i 7000 są dostępne zarówno w wersji klasycznych notebooków, jak i urządzeń typu 2 w 1.

Dell Precision – mobilne stacje robocze

Rodzina laptopów Dell Precision (https://www.mmcomp.pl/laptop-dell-precision) została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych użytkownikach – architektach, projektantach czy też grafikach. Modele należące do tej serii posiadają bowiem potężne procesory i karty graficzne, dzięki czemu doskonale sprawdzają się do realizacji zadań wymagających dużej mocy obliczeniowej. Są niezwykle wydajne i wytrzymałe, a jednocześnie oferują szereg zabezpieczeń, które zapewniają bezpieczeństwo przechowywanych na nich informacji. Podobnie jak w przypadku Dell Latitude, Dell Precision zamówisz w MMComp w wersji 3000, 5000 oraz 7000.

Wybór między laptopem Dell z serii Latitude a Precision powinien być uzależniony przede wszystkim od indywidualnych potrzeb. Jeżeli szukasz bardziej mobilnego, lekkiego sprzętu do celów biznesowych, który bez problemu będzie można zabrać w podróż, Latitude będzie strzałem w dziesiątkę. Jeśli natomiast na co dzień pracujesz z programami o wysokich wymaganiach sprzętowych i zależy Ci na najwyższej mocy obliczeniowej, postaw na Dell Precision.

