Łaty dachowe i ich rola w trwałym pokryciu dachowym – sprawdź, dlaczego są aż tak ważne

Na pierwszy rzut oka wydają się niezauważalne. W rzeczywistości jednak są bardzo istotne dla trwałości i wytrzymałości konstrukcji dachowej. Mowa oczywiście o łatach dachowych. W dzisiejszym artykule przybliżymy Ci ich istotę. Dowiesz się m.in. tego, dlaczego są niezbędne i jaką rolę odgrywają w przypadku pokryć dachowych. W dalszej części podpowiemy Ci również, jakie łaty dachowe wybrać. Zostań z nami i poznaj czynniki kluczowe dla uzyskania trwałego pokrycia dachowego.

Łaty dachowe jako fundament dachu – dlaczego są niezbędne?

Łaty dachowe to rodzaj desek o przekroju kwadratowym lub prostokątnym i różnych wymiarach. Najczęściej wykonane są one z drewna sosnowego lub świerkowego. Ich cechą charakterystyczną jest przede wszystkim duża wytrzymałość, która daje szerokie możliwości zastosowania. Co więcej, produkt często poddawany jest impregnacji. Zabezpiecza go to przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

To właśnie dlatego łaty dachowe stały się ważnym i skutecznym elementem przy konstruowaniu więźby dachowej oraz innych konstrukcji drewnianych. W przypadku pokryć dachowych układa się je na prostopadle ułożonych kontrłatach, co umożliwia montaż dachówki lub połaci. Stanowią więc podstawę więźby dachowej, decydując nie tylko o kwestiach estetycznych, lecz również trwałości pokrycia.

Jakie łaty dachowe wybrać? Czynniki, które należy uwzględnić

Ze względu na funkcję, jaką pełnią łaty dachowe, musisz mieć pewność, że produkt, który wybierzesz, należycie spełni swoje zadanie. To właśnie dlatego o Twoim wyborze nie powinna decydować wyłącznie cena. Koniecznie zadbaj również o rzetelne źródło zakupu. Dzięki temu zyskasz pewność, że deski są wysokiej jakości i mają odpowiednią wilgotność. Nie wykrzywią się więc w trakcie schnięcia pod pokryciem dachowym. Uwzględnij także rozmiar łat, dostosowując go m.in. do rodzaju i wagi pokrycia dachu, a także kąta jego nachylenia. Korzystniej jest również postawić na drewno zaimpregnowane – znajdziesz je np. w tartaku online Woodrive. Jest ono przede wszystkim trwalsze oraz odporne na wilgoć i szkodniki.