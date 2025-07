Letni klimat, muzyka i wspólna zabawa – taneczna niedziela w centrum Zabrza

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:42 pm• Koncerty, Ważne w mieście

Zabrze od kilku sezonów udowadnia, że lato w mieście wcale nie musi być nudne. Kolejnym tego dowodem będzie niedzielna potańcówka, która odbędzie się 20 lipca na Placu Teatralnym. To wydarzenie zyskało już grono wiernych uczestników i cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród starszych, jak i młodszych mieszkańców.

W godz. 18:00–21:00 centrum miasta zamieni się w otwartą przestrzeń pełną tańca, śmiechu i integracji. Letni wieczór spędzony w rytm muzyki pod gołym niebem to idealna propozycja na zakończenie weekendu – niezobowiązująca, radosna i dostępna dla każdego.

DJ Witek ponownie za konsoletą – muzyczny miks, który porwie tłum

Za sterami muzycznymi stanie dobrze znany mieszkańcom DJ Witek, którego umiejętności nie raz zachwyciły uczestników miejskich imprez. Tym razem również nie zabraknie sprawdzonych hitów i pozytywnych wibracji. DJ Witek przygotował specjalny letni set, który łączy w sobie:

klasykę taneczną – od złotych przebojów lat 70., 80. i 90.,

polskie hity z radiowych list przebojów,

gorące rytmy latino i disco,

oraz współczesne utwory, które idealnie wpisują się w atmosferę letnich wieczorów.

Taki repertuar sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno fani klasyki, jak i ci, którzy kochają nowoczesne brzmienia.

Potańcówka bez ograniczeń – baw się, jak chcesz!

Wydarzenie nie wymaga żadnych zapisów, biletów ani wcześniejszych zgłoszeń. Wystarczy przyjść, przynieść dobry humor i… dać się ponieść rytmowi! Potańcówka skierowana jest do osób w każdym wieku – mile widziani są zarówno seniorzy, którzy pamiętają czasy tanecznych zabaw pod chmurką, jak i młodzież, rodziny z dziećmi, a także wszyscy, którzy po prostu chcą aktywnie i pozytywnie zakończyć weekend.

Warto zabrać ze sobą znajomych, sąsiadów czy partnera – taniec to przecież świetna forma integracji i relaksu, a Plac Teatralny staje się w tych chwilach prawdziwym miejscem spotkań mieszkańców.

Plac Teatralny – przestrzeń kultury i radości w samym centrum miasta

Organizatorzy wydarzenia – Miasto Zabrze i Scena Kameralna Teatru Nowego w Zabrzu – kolejny raz wykorzystują potencjał Placu Teatralnego, który coraz częściej staje się centrum kulturalnych i rekreacyjnych inicjatyw.

Ta lokalizacja nie jest przypadkowa – otoczona zabytkowymi budynkami, w sąsiedztwie Teatru Nowego i licznych kawiarni, tworzy atmosferę sprzyjającą wspólnemu spędzaniu czasu. Oświetlony letnim słońcem plac, muzyka na żywo i radosna publiczność – wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat letniej potańcówki w stylu retro z nowoczesnym twistem.

Lato w mieście? Tak – jeśli jesteś w Zabrzu!

Potańcówka na Placu Teatralnym to doskonały dowód na to, że Zabrze żyje, tętni energią i daje swoim mieszkańcom powody do radości również w czasie wakacji. To wydarzenie nie tylko integruje lokalną społeczność, ale także przypomina, jak ważne są chwile spędzone razem – bez pośpiechu, bez telefonów, bez stresu.

Dla wielu uczestników to już nie tylko zabawa, ale również powrót do wspomnień – do czasów, gdy w każdej dzielnicy organizowano tańce na świeżym powietrzu, a muzyka płynęła z głośników ustawionych na rynku czy skwerze. Dzięki takim inicjatywom jak ta, te tradycje wracają w nowoczesnym wydaniu.

Dołącz do nas – Zabrze tańczy już w tę niedzielę!

Zabrze zaprasza na wyjątkowy taneczny wieczór, który po raz kolejny udowodni, że dobre emocje, muzyka i wspólne chwile to najlepszy przepis na udane lato w mieście. Niezależnie od wieku, preferencji muzycznych czy tanecznych umiejętności – każdy jest mile widziany!

Widzimy się 20 lipca 2025 roku, od godziny 18:00, na Placu Teatralnym w Zabrzu. Wstęp wolny – tylko dobre nastroje!

źródło: UM Zabrze

