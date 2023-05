MAMYdlaMAM – Akcja rejestracji Dawców szpiku w Katowicach

– Nie chciałam słyszeć tego, co mówił do mnie lekarz. Było to dla mnie nierealne – opowiada Karolina. Prawie cztery lata temu usłyszała od onkologa, że jej córka Maja choruje na białaczkę. Na szczęście dziś to tylko nieprzyjemne wspomnienie. Maja jest już zdrowa, a życie uratował jej przeszczep od Dawcy niespokrewnionego.

Dar życia

– Lolek jest dziś szczęśliwym nastolatkiem. Ma bardzo oryginalne spojrzenie na świat i własne zdanie na prawie każdy temat – opowiada o swoim synu Dorota. Karol, bo tak ma na imię „Lolek”, został zdiagnozowany w 2014 roku. Na przeszczep czekał prawie cztery lata. Dziś jest już zdrowy i coraz rzadziej wraca pamięcią do czasów, w których chorował.

15-letnia Ania szpik od Dawcy niespokrewnionego przyjęła z kolei osiem miesięcy temu.

– Szpik pracuje. Wyniki są coraz lepsze. Ania nabiera odporności i siły by spełniać swoje marzenia. Dawca podarował jej nowe życie – mówi mama Ani, Magda.

#MocniejszeRazem

Dorota, Karolina i Magda to kobiety, których dzieci zmagały się z nowotworami krwi. Dzięki przeszczepom niespokrewnionych Dawców ich pociechy są obecnie zdrowe albo do tego zdrowia wracają. W szpitalach nadal przebywa jednak wiele kobiet, które razem ze swoimi dziećmi walczą z rakiem.

– Wierzę że Wasze dziecko ma w sobie siłę, aby pokonać chorobę. To Wy jesteście kluczem, który pomoże to osiągnąć – mówi z kolei Ania, której syn Piotrek powraca do zdrowia

po przeszczepie.

Co 40 minut ktoś w Polsce dowiaduje się, że choruje na nowotwór krwi. Nierzadko pomocy potrzebują najmłodsi.

– Jesteście bardzo ważni dla swoich dzieci. Nie wahajcie się prosić o pomoc personelu medycznego lub innych rodziców – apeluje Ania.

– Słowo dla Mam: bądźcie dzielne! – dodaje Karolina.

Z ostrą białaczką szpikową zmagał się syn Magdy, Igor. Od momentu zachorowania czekał na przeszczep pół roku. Dziś czuje się już dobrze, a od początku tego roku szkolnego znów chodzi na lekcje i spotyka się z kolegami z klasy.

– Wiem, że w chorobie są ciężkie dni, ale jestem pewna, że uśmiech powróci na Wasze twarze. Tę walkę da się wygrać! – zaznacza mama Igora.

Mamy wiedzą, jak ważna jest bezinteresowna pomoc od nieznajomych. Wiedzą, że są #MocniejszeRazem i zachęcają każdego do rejestracji w bazie potencjalnych Dawców szpiku.

Ty też możesz pomóc!

28 maja obchodzimy Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. To dobry moment na okazanie wsparcia osobom zmagającym się z takimi chorobami, jak na przykład białaczka.

To wsparcie może też być bardzo konkretne i wcale nie wymaga ogromnego poświęcenia.

Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi to dobry moment na dopisanie się do bazy potencjnalnych Dawców Szpiku i Komórek Macierzystych. Dopasowanie „bliźniaka genetycznego” do osoby chorej to trudny proces. Zaledwie 0,5% osób zarejestrowanych

w bazie Fundacji DKMS zostało Dawcami Faktycznymi. Dlatego tak istotne jest ciągłe jej rozszerzanie.

Rejestracja jako potencjalny Dawca szpiku jest prosta, szybka i bezpłatna.

Potencjalnym dawcą szpiku może zostać osoba w przedziale wiekowym 18-55 lat, która jest w ogólnie dobrym stanie zdrowia. Rejestracja w ogólnodostępnym punkcie rejestracyjnym jest prosta, szybka i bezpłatna.

Są dwie metody pobrania szpiku do przeszczepienia:

pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej (stosowana w 90% przypadków)

pobranie szpiku z talerza kości biodrowej w znieczuleniu ogólnym (stosowana w 10% przypadków), szpiku NIE pobiera się z kręgosłupa!

Punkty rejestracyjne:

SILESIA CITY CENTER „Plac Śląski”

26 maja 2023 r., piątek, godz. 16:00-20:00

27 maja 2023 r., sobota, godz. 10:00-20:00

Chorzowska 107, Katowice

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia oraz niezależna organizacja pożytku publicznego wpisana do KRS 0000318602. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowało się ponad 1 874 000 osób (maj 2023), spośród których już ponad 11 500 osób (maj 2023) oddało swoje krwiotwórcze komórki macierzyste lub szpik Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym drugą szansę na życie.