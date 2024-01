Melodie Świąteczne rozbrzmiewają w Zabrzu: Teatr Nowy z Kolędami

Napisane przez mikolajczarnecki• 3:53 pm• Kultura, Ważne w mieście

W magicznej atmosferze Teatru Nowego w Zabrzu, odbyło się niezwykłe wydarzenie muzyczne, zatytułowane „Graj dudka, graj!”. To wyjątkowe spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu oraz sam teatr, stało się areną dla głębokich rozmów o świątecznych tradycjach i zwyczajach, które są bliskie sercom wielu osób.

Wśród blasku scenicznych świateł, aktorzy Teatru Nowego wraz z ich przyjaciółmi, zaprosili publiczność do wspólnego śpiewania kolęd, tworząc niepowtarzalną atmosferę wspólnoty i radości. To wydarzenie nie tylko umocniło więzi między artystami a mieszkańcami Zabrza, ale także pozwoliło na chwilę refleksji i wspomnień związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Scena Teatru Nowego rozświetliła się talentem nie tylko lokalnych aktorów, ale również gościnnie występujących muzyków z Filharmonii Zabrzańskiej oraz młodych, pełnych zapału chórzystów ze Studia Maciej. Wśród nich znaleźli się tacy artyści jak Danuta Lewandowska, Jolanta Niestrój-Malisz, Joanna Romaniak, Katarzyna Gatner, Renata Spinek, Dagmara Noszczyk, Dorota Rusek-Binowska, Robert Lubawy, Krzysztof Urbanowicz, Jakub Piwowarczyk, Maciej Kaczor, którzy swoimi głosami i pasją dodali wydarzeniu niezapomnianego charakteru.

To wyjątkowe wydarzenie w Teatrze Nowym w Zabrzu było nie tylko okazją do celebrowania świątecznych tradycji, ale także stanowiło platformę do prezentacji lokalnych talentów muzycznych, wzbogacając kulturalne życie miasta. „Graj dudka, graj!” to więcej niż koncert – to świadectwo żywej tradycji i wspólnoty, które są nieodłącznym elementem kultury Zabrza.

źródło: UM Zabrze/ fot.Pawel JaNic Janicki

