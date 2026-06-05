Mieszkańcy Zabrza coraz częściej pytają AI o zdrowie. Lekarze mają mieszane uczucia

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 3:21 pm• Ciekawostki

Jeszcze kilka lat temu pierwszym miejscem, do którego zaglądaliśmy po informacje o zdrowiu, była wyszukiwarka internetowa. Dziś coraz więcej osób korzysta ze sztucznej inteligencji. Wystarczy zdjęcie dłoni, zmiany skórnej, wynik badania krwi lub opis objawów, aby w ciągu kilku sekund otrzymać odpowiedź wygenerowaną przez AI. To zjawisko staje się coraz bardziej popularne również wśród mieszkańców Zabrza. Nie jest tajemnicą, że dostęp do specjalistów bywa utrudniony. Terminy wizyt potrafią być odległe, a wielu pacjentów szuka szybkiej odpowiedzi na nurtujące pytania. Właśnie dlatego sztuczna inteligencja zaczyna pełnić rolę pierwszego źródła informacji zdrowotnej.

Zdjęcie skóry i pytanie do AI

Coraz więcej użytkowników wykorzystuje aplikacje i chatboty AI do analizy codziennych problemów zdrowotnych. W praktyce wygląda to bardzo prosto.

Ktoś zauważa wysypkę na ręce. Robi zdjęcie smartfonem i przesyła je do narzędzia wykorzystującego sztuczną inteligencję. Inna osoba wpisuje wyniki morfologii, prosząc o wyjaśnienie poszczególnych parametrów. Jeszcze ktoś inny pyta, jakie składniki diety mogą wpływać na samopoczucie lub poziom energii.

Dla wielu osób AI stała się nowoczesnym odpowiednikiem encyklopedii zdrowotnej.

Ludzie szukają przede wszystkim szybkiego wyjaśnienia tego, co dzieje się z ich organizmem. Sztuczna inteligencja daje odpowiedź niemal natychmiast, dlatego jej popularność stale rośnie – mówi przedstawiciel branży medycznej.

Eksperci: to może pomagać, ale nie zastąpi lekarza

Specjaliści podkreślają jednak, że sztuczna inteligencja nie jest lekarzem i nie powinna być traktowana jako narzędzie do stawiania diagnozy.

AI analizuje dane na podstawie wzorców i informacji dostępnych w swoich modelach. Nie przeprowadzi badania fizykalnego, nie oceni stanu pacjenta w pełnym kontekście i nie ponosi odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Oznacza to, że odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję mogą być pomocne edukacyjnie, ale nie powinny zastępować konsultacji medycznej.

Coraz częściej eksperci zwracają uwagę, że największą wartością AI jest wspieranie pacjentów w zrozumieniu informacji medycznych. Wiele osób po raz pierwszy rozumie wyniki badań laboratoryjnych właśnie dzięki prostym wyjaśnieniom przygotowanym przez sztuczną inteligencję.

Nowe technologie zmieniają codzienne nawyki

Zmienia się nie tylko sposób zdobywania informacji. Coraz więcej osób samodzielnie monitoruje podstawowe parametry zdrowotne w domu.

Popularnością cieszą się między innymi:

ciśnieniomierze elektroniczne,

pulsoksymetry,

termometry bezdotykowe,

wagi analizujące skład ciała,

urządzenia monitorujące aktywność fizyczną.

Osoby zainteresowane samodzielnym monitorowaniem podstawowych parametrów zdrowotnych mogą znaleźć tego typu wyposażenie w specjalistycznych sklepach medycznych oferujących m.in. sprzęt medyczny do użytku domowego

A co z pielęgnacją i urodą?

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza również do branży beauty.

W sieci pojawiają się aplikacje analizujące stan skóry na podstawie zdjęcia wykonanego telefonem. Użytkownicy pytają AI o przebarwienia, zmarszczki, problemy z cerą czy sposoby poprawy kondycji skóry.

Wiele osób wykorzystuje takie narzędzia jako punkt wyjścia do dalszego działania. Następnie konsultują się ze specjalistą lub sięgają po urządzenia przeznaczone do domowej pielęgnacji.

Trend ten szczególnie widoczny jest wśród ludzi młodych, którzy chcą świadomie dbać o zdrowie i wygląd bez konieczności częstych wizyt w gabinetach.

Czy AI będzie pierwszym kontaktem ze służbą zdrowia?

Zdaniem ekspertów taki scenariusz staje się coraz bardziej prawdopodobny.

Sztuczna inteligencja pozwala szybko uporządkować informacje, wyjaśnić trudne pojęcia medyczne i przygotować pacjenta do rozmowy z lekarzem. Dzięki temu wiele osób trafia na wizytę lepiej przygotowanych i bardziej świadomych swojego stanu zdrowia.

Jednocześnie specjaliści przypominają o zachowaniu zdrowego rozsądku.

Żadna technologia nie zastąpi profesjonalnej diagnostyki, badań laboratoryjnych oraz doświadczenia lekarza. AI może być pomocnikiem, ale odpowiedzialność za zdrowie nadal pozostaje po stronie człowieka.

Jedno jest jednak pewne. Coraz więcej Polaków, także mieszkańców Zabrza, zanim zadzwoni do przychodni lub umówi wizytę, najpierw zada pytanie sztucznej inteligencji. I wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie tylko przyspieszał.

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