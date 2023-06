Młodzi artyści z Zabrza zachwycają na konkursie muzycznym „Piosenka Moich Marzeń”

Wyjątkowy talent zabrzańskich młodych artystów został uroczyście uwieczniony podczas dzisiejszego wydarzenia, które odbyło się w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Biskupicach. Wspaniali uczestnicy VI edycji Miejskiego Świetlicowego Konkursu Muzycznego „Piosenka Moich Marzeń”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 22, mieli niepowtarzalną okazję zaprezentować swoje niezwykłe umiejętności wokalne na malowniczej scenie DOK-u. Niezliczone tłumy zgromadzone na miejscu nie mogły się doczekać wystąpienia utalentowanej młodzieży, a energia unosiła się w powietrzu, czyniąc to wydarzenie wyjątkowym.

Wydarzenie to nie tylko dało możliwość dzieciom do wyrażenia swoich artystycznych aspiracji, ale także stanowiło wspaniałą okazję do wsparcia i zachęty ze strony przedstawicieli zabrzańskiego samorządu. Jednym z obecnych był dyrektor Biura Prezydenta Zabrza, Jan Pawluch, który gorąco dopingował młodych talentów. Jego obecność dodatkowo podkreśliła znaczenie tego konkursu i potwierdziła zaangażowanie lokalnych władz w rozwijanie talentów młodego pokolenia.

Wszystkie występy dzieci były niesamowicie pełne energii, pasji i niezaprzeczalnego talentu. Każde wykonanie wzbudzało falę emocji wśród widowni, a komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie, starając się wyłonić najbardziej wybitne talenty spośród tak imponującej grupy uczestników. Wszystkie dzieci zasługują na uznanie za swoje niezwykłe wysiłki i wkład w rozwój lokalnej sceny muzycznej.

Jako wynik długotrwałych debat i wyborów, pierwsze miejsce w konkursie zdobyła utalentowana Roksana Żurek z SP nr 22. Jej niezwykły głos, pasja i wyjątkowa interpretacja piosenki zdobyły uznanie publiczności i sędziów. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się kolejno Natalia Pietrzykowska z SP nr 21 oraz Oliwia Sklepińska z SP 26. Ich występy były równie imponujące i pozostawiły widzów w zachwycie.

Jednak to nie koniec gratulacji, ponieważ jury konkursu postanowiło także przyznać wyróżnienia. Nadii Posiewale z SP 17, Aleksandrze Kowolik z SP 29 oraz Liliannie Sobczyk z SP 14 należą się serdeczne słowa uznania za ich wyjątkowe talenty i za wyjątkowy wkład w dziedzinie muzycznej. Ich wystąpienia były pełne emocji i profesjonalizmu, a publiczność była oczarowana ich umiejętnościami.