Modlitwy za zmarłych. Dlaczego listopad to szczególny czas pamięci?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:10 pm• Ciekawostki

Końcówka października ma w Polsce swój niepowtarzalny rytm. Sklepowe półki uginają się od zniczy, na cmentarzach od rana panuje ruch jak w ulu, a w rodzinach trwają narady, kto w tym roku pojedzie na groby dziadków. Także w Zabrzu wiele osób szoruje teraz nagrobki i wybiera chryzantemy. W 2026 roku Wszystkich Świętych przypada w niedzielę, a Dzień Zaduszny – w poniedziałek.

Za tą krzątaniną kryje się jednak coś więcej niż tradycja i sprzątanie grobów. Listopad od wieków jest w Kościele miesiącem modlitwy za tych, którzy odeszli. Skąd wziął się ten zwyczaj, jakie formy pamięci proponuje Kościół i co zrobić, gdy nie da się stanąć nad grobem bliskiej osoby? Wyjaśniamy krok po kroku.

Od Machabeuszy do opactwa w Cluny

Modlitwa za zmarłych jest starsza niż samo chrześcijaństwo. Druga Księga Machabejska opisuje, jak Juda Machabeusz zebrał pieniądze na ofiarę przebłagalną za poległych żołnierzy, aby zostali uwolnieni od grzechu. Pierwsi chrześcijanie przejęli ten zwyczaj – wspominali zmarłych podczas Eucharystii, a ich imiona zapisywali w specjalnych księgach i odczytywali na głos.

Osobny dzień poświęcony wszystkim zmarłym zawdzięczamy benedyktynom. Według tradycji w 998 roku św. Odylon, opat słynnego klasztoru w Cluny we Francji, polecił mnichom modlić się za zmarłych nazajutrz po uroczystości Wszystkich Świętych, czyli 2 listopada. Zwyczaj szybko rozlał się po Francji, Anglii, Niemczech i Italii, a w XIII wieku stał się powszechny w całym Kościele.

Na ziemiach polskich tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się kształtować w XII wieku, a pod koniec XV wieku znano ją już w całym kraju. Ważny moment przyszedł w 1915 roku, w środku I wojny światowej. Papież Benedykt XV pozwolił wtedy, by każdy kapłan mógł 2 listopada odprawić trzy Msze – w intencji wiernych, za wszystkich zmarłych i w intencji papieża. Na frontach ginęły wówczas setki tysięcy żołnierzy.

Prośba matki, która przetrwała szesnaście wieków

Jedna z najbardziej poruszających historii o modlitwie za zmarłych pochodzi z „Wyznań” św. Augustyna. W 387 roku jego matka, św. Monika, zachorowała w Ostii, porcie pod Rzymem, gdzie rodzina czekała na statek do Afryki. Kilka miesięcy wcześniej doczekała się tego, o co modliła się latami – chrztu syna. Gdy zrozumiała, że nie wróci już do rodzinnej Tagasty, poprosiła bliskich tylko o jedno.

Monika zmarła w wieku 56 lat. Nie zależało jej na okazałym grobie ani na pochówku obok męża, o którym wcześniej często myślała. Augustyn wiernie zanotował jej ostatnią prośbę, skierowaną do niego i jego brata Nawigiusza:

„Złóżcie to ciało gdziekolwiek, nie troszczcie się o nie. O jedno tylko was proszę: pamiętajcie o mnie przy ołtarzu Pańskim, gdziekolwiek będziecie”.

Te słowa dobrze oddają sedno listopadowej tradycji. Kwiaty zwiędną, znicz się wypali, a płyta nagrobna z czasem pokryje się mchem. Modlitwa jest darem innego rodzaju – nie widać jej na cmentarzu, nie da się jej sfotografować ani pochwalić przed sąsiadami. A jednak to właśnie o nią prosiła kobieta, która dała Kościołowi jednego z jego największych świętych.

Pamięć, która coś robi

Rzymski mówca Cyceron, domagając się w senacie upamiętnienia zmarłego posła Serwiusza Sulpicjusza Rufusa, powiedział zdanie, które do dziś wraca w listopadowych rozważaniach: „Życie zmarłych spoczywa w pamięci żyjących”. Chrześcijaństwo dodaje do tej myśli coś ważnego. Pamięć nie musi być tylko sentymentalnym wspomnieniem – może stać się konkretnym gestem miłości.

Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że Kościół od początku otaczał zmarłych pamięcią i ofiarowywał za nich modlitwy, przede wszystkim Eucharystię. Stoi za tym wiara w czyściec – stan oczyszczenia, w którym dusze potrzebują wsparcia żyjących. Można to porównać do mostu nad rzeką, której nie da się przejść o własnych siłach. Każda modlitwa dokłada do tego mostu kolejną deskę.

Czy w takim razie wystarczy zapalić znicz i postać chwilę nad grobem? Znicz ma swoją wymowę – płomień od wieków symbolizuje Chrystusa, światło wieczne i nadzieję zmartwychwstania. Jest jednak znakiem, a nie celem samym w sobie. Duszpasterze co roku przypominają, by wizyta na cmentarzu nie zamieniała się w rodzinną wycieczkę, tylko zachowała swój modlitewny charakter.

Jak można modlić się za zmarłych?

Tradycja Kościoła wypracowała wiele form pomocy zmarłym – od krótkiego „Wieczny odpoczynek” odmówionego w tramwaju po Mszę świętą zamówioną w intencji konkretnej osoby. Nie trzeba wybierać tylko jednej z nich. Wiele rodzin łączy kilka form i rozkłada je na cały rok, zamiast skupiać wszystko wokół pierwszych dni listopada.

Forma modlitwy Na czym polega Kiedy Msza św. w intencji zmarłego Najważniejsza forma pomocy zmarłym w nauczaniu Kościoła W dowolnym terminie, często w rocznicę śmierci Msze gregoriańskie 30 Mszy św. odprawianych dzień po dniu, bez przerwy, za jedną zmarłą osobę Zwykle wkrótce po śmierci, ale nie tylko Wypominki Odczytywanie imion zmarłych w kościele połączone z modlitwą Listopadowe albo roczne Różaniec, litanie, koronka Osobista lub wspólna modlitwa w intencji zmarłych Codziennie, przed pogrzebem, w rocznicę Odpust zupełny Łaska ofiarowana za zmarłych po spełnieniu określonych warunków 1–8 listopada

Czym właściwie są Msze gregoriańskie?

Ich nazwa pochodzi od św. Grzegorza Wielkiego, papieża w latach 590–604. W swoich „Dialogach” opisał on historię Justusa, mnicha z założonego przez siebie klasztoru św. Andrzeja w Rzymie. Justus złamał ślub ubóstwa, ukrywając trzy złote monety. Przed śmiercią żałował za swój czyn, a mimo to Grzegorz martwił się o jego duszę i polecił odprawić za niego trzydzieści Mszy, dzień po dniu.

Jak relacjonuje Grzegorz, po odprawieniu trzydziestej Mszy zmarły ukazał się swojemu bratu Kopiozusowi i oznajmił, że został uwolniony od cierpień. Zwyczaj zamawiania trzydziestu Mszy za jedną osobę przetrwał w Kościele niemal półtora tysiąca lat. Msze gregoriańskie ofiaruje się wyłącznie za zmarłych, a cała seria powinna być odprawiona bez przerwy.

Właśnie dlatego zwykła parafia rzadko może przyjąć taką intencję – kapłan musiałby przez miesiąc codziennie odprawiać Mszę tylko za jedną osobę. Msze gregoriańskie częściej sprawują zgromadzenia zakonne, w których kilku księży może się zastąpić, gdy jeden z nich zachoruje albo wyjedzie.

Wypominki – imiona, które wybrzmiewają w kościele

Wypominki to zwyczaj głęboko zakorzeniony w polskiej pobożności. Wierni zapisują na kartkach imiona zmarłych, a kapłan odczytuje je podczas nabożeństw i poleca Bogu. Funkcjonują w dwóch odmianach: listopadowe, gdy imiona wyczytuje się w czasie listopadowych nabożeństw za zmarłych, oraz roczne, gdy bliskich wspomina się w niedziele przez cały rok.

Odpust za zmarłych – co warto wiedzieć?

Pierwsze dni listopada dają szczególną okazję, by pomóc zmarłym przez odpust zupełny. Ten odpust można ofiarować wyłącznie za dusze czyśćcowe, a nie za siebie, i każdego dnia da się go uzyskać tylko raz. Wiele osób słyszało o nim od babci, ale nie pamięta szczegółów, dlatego zbieramy je w jednym miejscu.

Termin Co trzeba zrobić Od południa 1 listopada do końca 2 listopada Pobożnie nawiedzić kościół lub kaplicę i odmówić „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga” Codziennie od 1 do 8 listopada Pobożnie nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych, choćby w myśli

Sam czyn odpustowy to jednak nie wszystko. Kościół wymaga także spełnienia tak zwanych zwykłych warunków, obowiązujących przy każdym odpuście zupełnym. Spowiedź można odbyć kilka dni wcześniej, więc nie trzeba zostawiać jej na ostatnią chwilę i stać w długiej kolejce do konfesjonału w przeddzień Wszystkich Świętych. Warunki są następujące:

stan łaski uświęcającej, czyli odbyta wcześniej spowiedź sakramentalna,

przyjęcie Komunii świętej, najlepiej w dniu nawiedzenia cmentarza lub kościoła,

modlitwa w intencjach Ojca Świętego, na przykład „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”,

wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

Odpust nie jest magicznym biletem ani transakcją. To wyraz wiary, że miłość żyjących sięga dalej niż granica śmierci, a skarb zasług Chrystusa i świętych można ofiarować komuś, kto sam już nic dla siebie nie zrobi. Warto też pamiętać, że uzyskanie odpustu nie wiąże się z żadną opłatą – wystarczą modlitwa i spełnienie warunków.

A jeśli nie mogę pojechać na grób?

Nie każdy ma bliskich pochowanych na pobliskim cmentarzu. Wiele śląskich rodzin ma krewnych spoczywających daleko stąd – na dawnych Kresach, w Niemczech albo na drugim końcu Polski. Choroba, wiek czy obowiązki zawodowe też potrafią pokrzyżować plany. Czy to oznacza, że pamięć o zmarłych musi poczekać do przyszłego roku, aż uda się dojechać na miejsce?

Na szczęście modlitwa nie potrzebuje adresu cmentarza. Przypomina raczej list, który dociera do odbiorcy bez znaczka i bez kodu pocztowego. Można ją odmówić w domu, w parafialnym kościele albo w drodze do pracy. Pomocą bywają sprawdzone teksty modlitw, zwłaszcza gdy w żałobie trudno znaleźć własne słowa, a myśli rozbiegają się w różne strony.

Bogaty zbiór takich tekstów udostępnia Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich. Na jego stronie można znaleźć modlitwy za zmarłych na różne okazje – w dniu pogrzebu, w rocznicę śmierci, za zmarłych rodziców – a także litanię za zmarłych i listopadową nowennę opartą na pismach św. Stanisława Papczyńskiego. Jest tam również możliwość zgłoszenia intencji do wspólnej modlitwy.

Za stowarzyszeniem stoją marianie – zgromadzenie założone w XVII wieku przez św. Stanisława Papczyńskiego, kanonizowanego w 2016 roku. Pomoc duszom czyśćcowym, zwłaszcza poległym żołnierzom i ofiarom zarazy, od początku należy do ich duchowego dziedzictwa. Za członków Stowarzyszenia marianie codziennie odprawiają Mszę świętą, a przez stronę można też zamówić Mszę za zmarłego, także gregoriańską.

Stowarzyszenie powstało w 1925 roku w Chicago, a w Polsce działa od października 1994 roku. Dziś skupia ponad 250 tysięcy osób na całym świecie. To jeden ze sposobów, by modlitwa za bliskich nie kończyła się wraz z ostatnim dniem listopada, ale towarzyszyła im przez cały rok – także wtedy, gdy na cmentarz nie da się dotrzeć.

Listopad mija, pamięć zostaje

Listopadowe dni mają w sobie coś z rodzinnego zjazdu. Przy grobach spotykamy kuzynów, których nie widzieliśmy od roku, wspominamy babcine kluski i dziadkowe powiedzonka. To dobra okazja, by przekazać dzieciom i wnukom nie tylko nazwiska wyryte na płytach, ale też zwyczaj modlitwy, który przez stulecia podtrzymywał pamięć o kolejnych pokoleniach.

Św. Monika dobrze wiedziała, o co prosi. Nie chciała pomnika ani wieńców – chciała, by syn pamiętał o niej przy ołtarzu. Jeśli w tym roku zapalimy znicz, odmówmy przy nim choćby jedno „Wieczny odpoczynek”. A gdy listopad minie, nie odkładajmy tej pamięci do szuflady razem z resztą zniczy. Ona naprawdę może trwać przez cały rok.

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