Mundur Górniczy Szyty na Miarę

Nasza pracownia w Krakowie ma swoją siedzibę w bliskim sąsiedztwie Śląska, zajmujemy się też szyciem na miarę galowych mundurów górniczych. Etos tego zawodu jest w regionie wciąż żywy, a mundury dumnie przywdziewane podczas świąt oraz licznych uroczystości, jak na przykład w trakcie górniczego święta, jakim jest Barbórka. Niektórzy nawet decydują się na założenie stroju galowego z okazji uroczystości weselnych, aby dać wyraz swojemu przywiązaniu do lokalnej tradycji.

Śląska Tradycja – Krakowski Profesjonalizm

Galowy mundur górniczy jest związany z historią Śląska już od wczesnego okresu XIX wieku. Początkowo miał służyć jako strój roboczy i był wzorowany na uniformach piechoty Królestwa Polskiego. Dziś pełni funkcje reprezentacyjne i przeszedł modernizację: noszony niegdyś w trakcie uroczystości frak został zastąpiony przez marynarkę, a białe spodnie przez czarne. Również półbuty ustąpiły miejsca butom z cholewami. Charakterystycznym elementem stroju jest także czapka z kolorowym pióropuszem, której wykonania jesteśmy się w stanie podjąć w naszej Pracowni Krawieckiej.

Krawiec z Wieloletnim Doświadczeniem

Od wielu lat podtrzymujemy współpracę z licznymi zakładami pracy oraz zespołami orkiestr górniczych, dla których szyjemy tradycyjne stroje. Nasi klienci mogą liczyć na pełnowymiarową obsługę i wykonanie najwyższej jakości mundurów, które będą dumnie noszone. Oprócz górniczych, oferujemy także szycie wojskowych oraz reprodukcji kostiumów historycznych, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami teatrów oraz przemysłem filmowym.

Galowy Mundur Górniczy Uszyty na Miarę

Nasza pracownia krawiecka w Krakowie podejmuje się zarówno szycia strojów galowych dla górników, jak i dla górniczek. Dzięki zdjęciu miary i dostosowaniu kroju do sylwetki użytkownika oferujemy najwyższy komfort użytkowania. Odpowiednio dopasowany mundur podkreśla zalety sylwetki, sprawiając, że prezentujemy się mężnie i z klasą. Decydując się na gotowy model konfekcyjny, nigdy nie osiągniemy tak dokładnego stopnia dopasowania, jak dzieje się to w przypadku indywidualnego projektu. Możemy też zdecydować się na odrobinę lepszy materiał, który posłuży nam wiele lat. W końcu, to nie jest ten rodzaj ubrania, który wymienia się co roku, więc warto zainwestować w coś porządnego, co będziemy ubierać z dumą.

Poprzez wzgląd na długoletnie doświadczenie, możemy zapewnić, że stworzone przez nas galowe mundury górnicze zostaną odtworzone ze wszystkimi, nawet najdrobniejszymi detalami. Szycie zgodnie z tradycją jest bardzo ważne, ponieważ ten strój jest elementem dziedzictwa kulturowego Śląska. Zapraszamy do kontaktu w sprawie szczegółowego skonsultowania oferty.

Pracownia Krawiecka

