Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze zakładu pogrzebowego?

Śmierć bliskiej osoby to bardzo trudne wydarzenie, które wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. W tym okresie dużym wsparciem dla rodziny będą pracownicy zakładu pogrzebowego, ponieważ pomogą bliskim krok po kroku przejść przez wszystkie wymagane procedury. Dlatego warto znaleźć firmę, która ma duże doświadczenie w organizowaniu tego typu uroczystości. A jak dokonać najlepszego wyboru?

Na czym polegają kompleksowe usługi pogrzebowe?

Dobry zakład pogrzebowy Katowice powinien oferować swoim klientom kompleksowe usługi pogrzebowe. Taka firma w ramach oferty nie tylko przygotuje ciało zmarłego do pochówku, ale także pomoże wybrać trumnę, urnę, wieńce, a nawet oprawę muzyczną. Pracownicy muszą zająć się transportem, a zakład powinien dysponować doskonale wyposażoną chłodnią, gdzie ciało będzie przechowywane w sterylnych warunkach. Organizowanie pogrzebu bliskiej osoby to często bardzo traumatyczne przeżycie. Dlatego pracownicy powinni wykazać się zrozumieniem i empatią. Profesjonalne zakłady pogrzebowe świadczą również usługi doradcze i zajmują się sporządzeniem oraz rozwieszaniem nekrologów. W efekcie rodzina nie będzie musiała się o nic martwić i zyska czas potrzebny na przygotowanie się do pogrzebu.

Jak wybrać dobry zakład pogrzebowy?

Wybór zakładu pogrzebowego nie musi być trudny, jeśli rodzina najpierw ustali, jakie usługi ją interesują. W pierwszej kolejności warto poszukać firmy znajdującej się w dogodnej lokalizacji, której pracownicy są zawsze dostępni pod całodobowym numerem telefonu. Jeśli bliscy chcą skremować ciało zmarłego, to wybrany zakład musi dysponować odpowiednim sprzętem i mieć do tego stosowne uprawnienia. Bardzo wygodną opcją jest udostępnienie rodzinie kierowcy firmowego z samochodem, który pomoże w załatwianiu spraw urzędowych. Niektóre zakłady pogrzebowe oferują również możliwość wypełnienia za klienta wszystkich formalności, a także zajmują się wypłacaniem zasiłków. Poza tym to ważne, by firma pogrzebowa posiadała w swoim asortymencie szeroki wybór trumien, urn, krzyży, tabliczek i innych przydatnych akcesoriów pogrzebowych. Jeśli potrzebny będzie transport zwłok z zagranicy, to trzeba znaleźć zakład, który specjalizuje się w transporcie międzynarodowym i pomoże rodzinie dopełnić formalności w danym kraju.

Oprawa ceremonii pogrzebowej

Ceremonia pogrzebowa powinna mieć odpowiednią oprawę. Zakłady pogrzebowe często współpracują z muzykami, fotografami i kamerzystami, którzy zajmują się obsługą tego typu wydarzeń. W kościele świetnie sprawdzi się muzyka grana na skrzypcach, wiolonczeli lub kontrabasie. Poruszająca melodia sprawi, że ceremonia będzie wyjątkowo uroczysta, a żałobnicy będą mogli godnie pożegnać zmarłego. Pogrzeb warto utrwalić na filmie i fotografii. Będzie to cudowna pamiątka dla przyszłych pokoleń lub dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły pojawić się na ceremonii. Jeśli rodzina planuje zaprosić wielu krewnych, to dobrym pomysłem będzie również wynajęcie minibusów, które przewiozą żałobników z kościoła do restauracji, gdzie odbędzie się stypa.

Ostatnie pożegnanie w kaplicy

Zakład pogrzebowy może zorganizować dla rodziny i znajomych ostatnie pożegnanie ze zmarłym w kaplicy. Jest to dobra okazja, by przed samym pogrzebem zobaczyć bliską osobę i oswoić się z jej odejściem. Takie wydarzenie ma wymiar symboliczny i często jest bardzo potrzebne, żeby właściwie uporać się ze stratą. Ostatnie pożegnanie w kaplicy to usługa, którą oferuje między innymi zakład pogrzebowy Sacrum w Katowicach. Ze szczegółami oferty można się zapoznać na stronie https://sacrumkatowice.pl/uslugi-pogrzebowe/.

Wybierając firmę pogrzebową, warto postawić na fachowców, którzy mają właściwe podejście do bliskich i okażą im odpowiednie wsparcie, w tym szczególnym dla nich momencie. Zakład powinien wyręczyć rodzinę w kwestiach organizacyjnych oraz musi też dysponować chłodnią, kaplicą i dobrze wyposażonymi samochodami pogrzebowymi