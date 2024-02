Najlepsze galerie malarstwa w Krakowie 2024. Zainspiruj się!

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:08 pm• Ciekawostki

Kraków jako miasto z niezwykłą historią, bogatą tradycją oraz magiczną atmosferą ma naprawdę wiele do zaoferowania miłośnikom sztuki. Przechadzając się po urokliwych uliczkach Starego Miasta można podziwiać przepiękne kamienice, a klimatyczny Rynek Główny z Sukiennicami w środku tworzy niezapomniany (i bardzo fotogeniczny!) krajobraz. Jednym z najpiękniejszych oblicz Krakowa, które przyciąga tu turystów o każdej porze roku, są galerie malarstwa. Krakowianie i goście z różnych stron świata mogą zanurzyć się w bogactwie artystycznym miasta, które – jak mawiają – nigdy nie śpi. Sprawdź, które kultowe miejsca warto odwiedzić w 2024 roku.

Kraków – miasto królów, mekka artystów

Kraków to jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miast w Polsce. Trudno się temu dziwić, bowiem wizyta w dawnej stolicy kraju, która słynie na całym świecie ze swej urzekającej atmosfery, jest niezapomnianym doświadczeniem dla każdego podróżnika. Miasto, które przez wieki było siedzibą królów polskich, dziś jest wyjątkową skarbnicą dzieł sztuki. W stolicy Małopolski funkcjonuje wiele instytucji kulturalnych, których obecność nadaje miastu wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju charakter. Teatry, galerie sztuki, orkiestry i szkoły artystyczne skupiają w sobie bogactwo talentów, tworząc inspirującą przestrzeń dla twórców, dizajnerów oraz koneserów różnych dziedzin sztuki. Mieszkańcy i goście przybywający do Krakowa mają szansę odkrywać tę intelektualno-wizualną maestrię, zagłębiać się w historię i tradycję, a także brać czynny udział w licznych wydarzeniach kulturalnych. Od stuleci Kraków przyciągał artystów, stając się domem dla wielu znanych osobistości z kraju, Europy i świata: pisarzy, rzeźbiarzy, muzyków, kompozytorów, aktorów, scenografów, reżyserów… Również dzisiaj w tym pięknym mieście mieszkają oraz tworzą znani artyści i artystki. Wielu z nich posiada tutaj swoje mieszkania, pracownie i atelier twórcze. Dopełnieniem artystycznego krajobrazu Krakowa są liczne galerie sztuki, w tym wspaniałe galerie obrazów.

Ciekawe galerie obrazów w Krakowie, które trzeba odwiedzić

Gród Kraka oferuje szeroki wachlarz możliwości dla miłośników sztuki malarskiej. W Krakowie galerie obrazów odnajdziemy zarówno w historycznych kamienicach Starego Miasta, jak i w nowoczesnych przestrzeniach wystawienniczych. Tworzy to barwną mozaikę stylów i różnorodnych form wypowiedzi artystycznej, z której czerpać może każdy, kto pragnie zanurzyć się w fascynującym świecie sztuki malarskiej. Wśród najlepszych galerii sztuki dawnej i współczesnej w Krakowie należy wymienić m.in.: Muzeum Narodowe w Krakowie, Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOCAK, Galerię Sztuki UJ oraz Galerię Manggha. Warto zaznaczyć, że ekspozycje w krakowskich galeriach obrazów mogą mieć różnorodne tematyki – od dedykowanych jednemu konkretnemu twórcy (np. Juliuszowi Joniakowi), aż po kolekcje, które gromadzą różnorodne talenty artystyczne. Dzięki temu każdy miłośnik sztuki ma okazję do eksplorowania różnych stylów, nurtów i estetyk.

Galerie malarstwa w Krakowie – gdzie mogę kupić obraz?

Pragniesz obcować z pięknem we własnym domu? Z pobytu w Krakowie chcesz przywieść coś więcej niż cudowne wspomnienia? Jeśli tak, to być może idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie zakup obrazu w jednej z krakowskich galerii malarstwa. Dla tych, którzy fascynują się sztuką i szukają unikatowej ozdoby na ścianę najlepsze galerie artystyczne w Krakowie przygotowały oryginalne obrazy na sprzedaż. Sprzedaż obrazów prowadzi na przykład Rodzinna Galeria Autorska Profesora Juliusza Joniaka: Joniak-Galeria.pl. Malarz ten, będący laureatem wielu prestiżowych nagród oraz honorowym członkiem Acadèmie Europèenne des Arts w Paryżu, należy do grona najwybitniejszych kolorystów. Jego dzieła są ekspresyjne, dynamiczne i przepełnione radością życia. Pełne światła, fantastycznych kolorów i zaskakujących form, poruszają i inspirują kolejne pokolenia. Artysta mieszkał i tworzył w Krakowie. Jego obrazy były wystawiane w najsłynniejszych galeriach sztuki w Krakowie i innych miastach w Polsce, jak również za granicą. Płótna, które wyszły spod pędzla prof. Juliusza Joniaka, znajdują się w wielu muzeach świata oraz w prywatnych zbiorach. Artysta pozostawił po sobie ogromną kolekcję obrazów olejnych, akwareli, szkiców oraz grafik. Dzieła, które należą lub dawniej należały do rodziny malarza, prezentowane są w Rodzinnej Galerii Obrazów Profesora Juliusza Joniaka oraz na stronie internetowej.

