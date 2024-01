Niecodzienna kradzież: Były mąż przelał 800 zł z konta eksżony

Napisane przez mikolajczarnecki• 4:39 pm• Ważne w mieście

W Zabrzu doszło do niecodziennego przypadku naruszenia prywatności i kradzieży. Policjanci z Komisariatu II Policji w Zabrzu ujawnili, że 43-letni mężczyzna, wykorzystując dane do logowania, które znał, nielegalnie uzyskał dostęp do konta bankowego swojej byłej żony. Po włamaniu, przelał na swoje konto kwotę 800 złotych.

Za ten czyn grozi mu teraz poważny zarzut kradzieży z włamaniem, co może skutkować karą pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Przypadek ten stanowi przestrogę dla wszystkich, podkreślając, że udostępnienie danych logowania nikomu nie daje prawa do dysponowania środkami na koncie.

W związku z tym incydentem, eksperci zalecają zachowanie szczególnej ostrożności w zarządzaniu danymi do logowania. Kluczowe jest unikanie prostych i oczywistych haseł, tworzenie skomplikowanych kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych, a także regularna zmiana haseł. Ponadto, ważne jest, aby nigdy nie udostępniać swoich danych logowania osobom trzecim, nawet najbliższym.

Ten przypadek w Zabrzu jest przestrogą dla wszystkich użytkowników kont bankowych, aby zawsze dbali o swoje bezpieczeństwo cyfrowe i chronili swoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem.

źródło: Policja Zabrze

