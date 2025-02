Nielegalny pobór energii elektrycznej w Zabrzu: Policja ujawnia kolejne przypadki

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:12 pm• Ważne w mieście

W ostatnich dniach zabrzańscy policjanci przeprowadzili działania mające na celu wykrycie nielegalnego poboru energii elektrycznej. W wyniku kontroli ujawniono trzy przypadki nielegalnych podłączeń do sieci energetycznej w mieszkaniach przy ulicach Bończyka, Trębackiej, Witkacego i Legnickiej. Sprawcom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz obowiązek uiszczenia opłaty za nielegalny pobór, której wysokość może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Skala problemu kradzieży prądu w Zabrzu

Kradzież energii elektrycznej to problem, z którym regularnie borykają się służby w Zabrzu. Każdego miesiąca policjanci ujawniają przypadki nielegalnego poboru prądu, co świadczy o ciągłej potrzebie monitorowania i przeciwdziałania temu procederowi. Nielegalne podłączenia do sieci energetycznej nie tylko narażają dostawców na straty finansowe, ale przede wszystkim stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Konsekwencje prawne i finansowe

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, kradzież energii elektrycznej jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Oprócz odpowiedzialności karnej, sprawcy muszą liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty za nielegalny pobór energii. Wysokość tej opłaty zależy od szacunkowej ilości skradzionej energii i może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Dodatkowo, dostawcy energii mogą domagać się odszkodowania za poniesione straty.

Zagrożenia związane z nielegalnymi podłączeniami

Nielegalne przyłącza do sieci energetycznej są często wykonane w sposób prowizoryczny i niezgodny z normami bezpieczeństwa. Takie instalacje mogą prowadzić do uszkodzeń sieci, a w konsekwencji do pożarów lub porażeń prądem zarówno osób dokonujących kradzieży, jak i postronnych mieszkańców. Ponadto, niekontrolowany pobór energii może powodować przeciążenia sieci, prowadząc do awarii i przerw w dostawie prądu dla legalnych odbiorców.

Apel policji do mieszkańców

Policja apeluje do mieszkańców o zgłaszanie podejrzeń dotyczących nielegalnego poboru energii elektrycznej. Współpraca społeczności z organami ścigania jest kluczowa w walce z tym procederem. Każde zgłoszenie jest dokładnie weryfikowane, a osoby odpowiedzialne za kradzież prądu pociągane są do odpowiedzialności. Dzięki wspólnym działaniom możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie strat finansowych związanych z nielegalnym poborem energii.

