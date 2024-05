Niezapomniane lato z basenem ogrodowym

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:01 pm• Ciekawostki

Marzysz o idealnym lecie nad wodą? Basen ogrodowy to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć własny basen, ale nie chcą tracić czasu i pieniędzy na jego budowę. Charakterystyczną cechą tych basenów jest: łatwość instalacji, wygodne przechowywanie, wytrzymałość, trwałość i rozszerzona zawartość zestawu Basen ogrodowy obejmuje również modele mniejsze, które są odpowiednie dla dzieci w każdym wieku.

Baseny stelażowe

Baseny stelażowe posiadają mocną stalową konstrukcję pokrytą powłoką antykorozyjną, dzięki czemu wyrób jest stabilny i trwały. Trójwarstwowe, wzmocnione PVC, z którego wykonane są ścianki i dno, jest odporne na uszkodzenia. Baseny stelażowe wyposażone są w filtr do oczyszczania wody. W przypadku dużej rodziny basen prostokątny będzie praktycznym i eleganckim rozwiązaniem, które harmonijnie wpasowuje się w większość aranżacji ogrodowych

Przykładowo basen stelażowy Bestway 56670 (488x244x122 cm) wyposażony jest w:

Filtr piaskowy zapewniający czystą wodę pozbawioną szkodliwych zanieczyszczeń.

Drabinkę umożliwiająca wygodne i bezpieczne wejście do basenu.

Pokrywę chroniącą wyrób przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i pomagającą chronić wodę przed szybkim zanieczyszczeniem.

Bestway 56670 jest łatwy w montażu, dzięki czemu można go umieścić w dowolnym miejscu w ogrodzie. Basen świetnie sprawdzi się podczas relaksu, uprawiania sportu oraz zabaw wodnych w gronie rodziny i przyjaciół.

Baseny dmuchane

Baseny dmuchane wykonane są z wysokiej jakości winylu, który charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością i odpornością na rozdarcia i przebicia.

Na przykład basen dmuchany dla dzieci Bestway 54005 to świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zapewnić swojemu dziecku jasny i bezpieczny wypoczynek na świeżym powietrzu. Wymiary wyrobu wynoszą 201x150x51 cm, co pozwala dzieciom wygodnie zmieścić się w środku.

Zalety basenu:

Wykonany z trójwarstwowego PVC, który ma wysoką wytrzymałość i trwałość. Gwarantuje to długotrwałe użytkowanie wyrobu bez utraty jego pierwotnych właściwości.

Ma jaskrawy i atrakcyjny wygląd, który nie pozostawi obojętnym żadnego dziecka.

Posiada wygodny i prosty mechanizm pompowania, który pozwala szybko i łatwo złożyć produkt w dowolnym miejscu. Basen można również łatwo złożyć i przechowywać w kompaktowym stanie, dzięki czemu można go wygodnie przenosić i używać na zewnątrz.

Pomimo niewielkich rozmiarów basen dmuchany dla dzieci Bestway 54005 pomieści kilkoro dzieci jednocześnie, co czyni go doskonałym wyborem do zabaw na dziecięcych przyjęciach lub po prostu do rodzinnej zabawy.

Jak dbać o basen ogrodowy?

Aby przez dłuższy czas cieszyć się basenem ogrodowym, należy o niego odpowiednio dbać. Wyroby dmuchane należy regularnie napompowywać, sprawdzać pod kątem przebić i rozdarć oraz czyścić z brudu i zanieczyszczeń. Baseny stelażowe również wymagają regularnego czyszczenia.

Zamontuj filtr, aby usuwać zanieczyszczenia mechaniczne z niecki basenu.

Regularnie dezynfekuj wodę preparatami chlorowymi.

Po zakończeniu sezonu letniego produkt demontowany jest na zimę, po uprzednim wysuszeniu na słońcu.

Dzięki basenowi ogrodowemu możesz w każdej chwili cieszyć się chłodem i zrelaksować się w upalny, letni dzień.

