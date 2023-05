Noc Muzeów 2023 w Zabrzu – 20 Maja

Zarezerwujcie sobie 20 maja, bo Zabrze obfitować będzie w niepowtarzalne atrakcje. To właśnie w tę sobotę, miasto stanie się areną wydarzeń z cyklu Nocy Muzeów. Tradycyjnie, nie tylko kulturalne miejsca i muzea, ale też przestrzenie zazwyczaj dla nas nieosiągalne, otworzą swoje podwoje. Na przykład, zyskamy możliwość podziwiania parowozu Szenkuś, czy zwiedzania Areny Zabrze.

DB Cargo Polska z okazji Nocy Muzeów przygotowało fascynujący pokaz, w którym stalowy gigant, stojący na placu przed siedzibą firmy, przemieni się, odkrywając swoje dawne oblicze. Atrakcję urozmaicą muzyka, światło i para – stałe składniki tego corocznego spektaklu dla zabrzan. W tym roku dodatkowo zaplanowano element tańca. Iluminacja świetlno-parowo-dźwiękowa ożywi kolosa czterokrotnie w ciągu nocy – o 20:30, 21:00, 21:30 i 22:00.

Parowóz Ty2, znany jako Schenkuś, to towarowa lokomotywa niemieckiej konstrukcji, masowo produkowana w wielu europejskich fabrykach między 1942 a 1945 rokiem. Jej główne zadanie polegało na obsłudze szlaków kolejowych na wschodzie, dlatego parowozy tej serii wyposażono w doskonałą izolację termiczną i nacisk osi nie przekraczający 15t, co pozwalało na poruszanie się po torach o niskiej jakości lub tymczasowo naprawionych.

Zabrze w Noc Muzeów przeniesie nas do kopalnianych podziemi. Miłośnicy historii górnictwa zaproszeni są do Muzeum Górnictwa Węglowego, które w specjalny sposób udostępni zarówno kopalnię Guido, jak i Sztolnię Królową Luizę. Już od rana, o godz. 9:20, Kopalnia Guido (ul. 3 Maja 93) otworzy dla nas swoje bramy. Wśród atrakcji, jakie na nas czekają, znajduje się podziemny spacer górniczy, podczas którego zstąpimy górniczą szolą na głębokość 320 metrów, zwiedzimy miejsca zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających i zasiądziemy do podróży podwieszaną kolejka elektryczną. Finałowym punktem wycieczki będą odwiedziny w najniżej położonym pubie w Europie. Cena biletu to 30 złotych.

W Sztolni Królowej Luizy,miłośnicy nocnych przygód będą mogli skorzystać z kilku zaplanowanych atrakcji. Pierwsza z nich, Podziemne Królestwo Maszyn, to największy w Europie podziemny park 100 maszyn pracujących na pełnych obrotach. Dzięki temu, odwiedzający będą mogli doświadczyć na własnej skórze, jak wymagająca i wyczerpująca jest praca górników. Huk maszyn kruszących skałę, transport urobku – to codzienność górników dostępna na wyciągnięcie ręki. Bilet wstępu kosztuje 20 złotych.

Zabrze w Noc Muzeów to również wyjątkowe wydarzenia w Muzeum Miejskim (ul. Powstańców Śl. 3) oraz w Galerii Café Silesia (ul. 3 Maja 6), gdzie miejscowi muzealnicy przygotowali specjalne atrakcje. W ramach programu, na gości czeka między innymi:

W Muzeum Miejskim:

– 18.00 grupowe zdjęcie członków Arsenalu Mikulczyce;

– 18.30 oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Marzyciele” i rozmowa z p. Krystianem Pudlo – jednym z założycieli klubu;

– 19:30 konkurs wiedzy o Arsenalu Mikulczyce i Arsenalu Londyn;

– 21:00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Marzyciele” i szansa na zobaczenie pierwszej, oryginalnej Kroniki Arsenalu Mikulczyce z 1971 roku.

W Galerii Café Silesia:

– 17.00 uroczyste rozpoczęcie Nocy Muzeów i wernisaż wystawy „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech”;

– 17.20 wernisaż wystawy „Kruche Światy”;

– 17.40 oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech – Renata Skoczek (IPN) i Piotr Hnatyszyn (Muzeum Miejskie w Zabrzu);

– 18.00-20.00 warsztaty robienia podkładek pod kubek na szydełku/ zdobienia ceramiki z członkiniami grupy 18-Obsydian;

– 19.00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Kruche Światy” – dr Marzena Kotyczka (Muzeum Miejskie w Zabrzu);

– 20.00 pokaz archiwalnych filmów dotyczących Romualda Nowaka ze zbiorów Michała Wiejaka z grupy 18-Obsydian;

– 21.00 pokaz techniki robienia witraży w wykonaniu Aleksandry Kajewskiej (Pracownia Działań Twórczych w Chorzowie);

– 22.00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Jesteśmy Polakami! Związek Polaków w Niemczech – Renata Skoczek (IPN) i Piotr Hnatyszyn (Muzeum Miejskie w Zabrzu).

Dodatkowo, piątkowy wieczór na stadionie Areny Zabrze upłynie pod znakiem Nocy Pucharów, czyli tematycznego zwiedzania, które otworzy drzwi do przestrzeni, niedostępnych na co dzień dla zwiedzających. W tej wyjątkowej okazji, specjalna narracja wycieczek będzie prowadzona przez Bartka Pereka, Konrada Kołakowskiego i Wiktorię Gubałę. Uczestnicy będą mogli poznać fascynujące historie o klubie, zwycięstwach, a przede wszystkim o trofeach i pucharach, które zdobią kolekcję Trójkolorowych. Trasa zwiedzania obejmie m.in lożę LP 10, salę pucharową oraz płytę boiska.

Zwiedzanie odbędzie się w maksymalnie 25-osobowych grupach, a zaplanowano łącznie 9 wycieczek, które ruszą co pół godziny. Start o 19.30, a ostatnia grupa wyruszy na trasę o 23.30. Każda wycieczka potrwa około godziny.

Harmonogram wycieczek: 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30.

W myśl ducha Nocy Muzeów, cena biletu wynosi symboliczne 5 zł, które można nabyć w systemie biletowym dostępnym na stronie www.bilety.gornikzabrze.pl.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji i dołącz do nas w Noc Muzeów, odkrywając nieznane zakątki Zabrza!