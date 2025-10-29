Nocny Rajd Rowerowy w Zabrzu – zakończ sezon z „Aktywnym Zabrzem” pod gwiazdami!

Już w czwartek, 30 października, zabrzańscy miłośnicy dwóch kółek spotkają się na wyjątkowym wydarzeniu – Nocnym Rajdzie Rowerowym. To nie tylko wspólna przejażdżka, ale też symboliczne zakończenie sezonu rowerowego w klimacie sportowej pasji, integracji i dobrej zabawy. Start o godzinie 19:00 spod Kąpieliska Leśnego w Maciejowie.

Rowerowa noc w Zabrzu – aktywne zakończenie sezonu

Kiedy dni stają się coraz krótsze, a jesień powoli ustępuje miejsca zimie, zabrzańscy rowerzyści nie odkładają jeszcze kasków na półkę. W czwartek, 30 października o godz. 19:00, wyruszą wspólnie w trasę w ramach Nocnego Rajdu Rowerowego z Aktywnym Zabrzem.

To wydarzenie, które zrodziło się z inicjatywy lokalnych pasjonatów kolarstwa i szybko zyskało popularność wśród mieszkańców. Idea jest prosta – połączyć ruch, naturę i dobrą energię w wyjątkowym, wieczornym klimacie.

Zbiórka uczestników zaplanowana jest przed wejściem na Kąpielisko Leśne w Maciejowie, skąd grupa ruszy w trasę prowadzącą przez malownicze tereny Zabrza i okolic.

Magia jazdy po zmroku

Nocny rajd to coś więcej niż zwykła przejażdżka – to doświadczenie, które pozwala spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy. Cicha droga, światła rowerowych lampek, szum kół na asfalcie i chłodny, jesienny wiatr – wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat, który zna każdy, kto choć raz wyruszył w nocną trasę.

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że rajd ma charakter rekreacyjny i integracyjny – tempo dostosowane będzie do wszystkich uczestników, tak aby każdy mógł cieszyć się jazdą bez presji wyniku.

Wskazówki dla uczestników

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich, jednak organizatorzy przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

🔦 Obowiązkowe wyposażenie rowerzysty:

sprawne oświetlenie roweru – lampki przednia (białe światło) i tylna (czerwone światło),

kamizelka lub elementy odblaskowe , które poprawiają widoczność po zmroku,

ciepła odzież – temperatura wieczorem może znacznie spadać,

kask i ewentualnie czołówka dla lepszej widoczności na trasie.

Warto również zabrać ze sobą termos z ciepłym napojem i pozytywne nastawienie – dobra energia jest tu równie ważna, jak kondycja!

Rajd w rytmie bezpieczeństwa

Policja i organizatorzy przypominają, że bezpieczeństwo jest priorytetem – zarówno dla uczestników, jak i innych użytkowników dróg.

Podczas przejazdu obowiązywać będą przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego, a grupa będzie poruszać się zwartą kolumną pod opieką doświadczonych rowerzystów i wolontariuszy.

Organizatorzy z „Aktywnego Zabrza” zachęcają, aby rajd był nie tylko formą rekreacji, ale także promocją bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy po zmroku.

Zabrze na dwóch kółkach – miasto pełne energii

Nocny Rajd Rowerowy to jedno z wielu wydarzeń wpisujących się w cykl „Aktywne Zabrze”, promujący zdrowy styl życia, sport i rekreację wśród mieszkańców. W ostatnich miesiącach odbyły się m.in. rodzinne przejazdy, wycieczki tematyczne i spotkania rowerowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zabrze coraz śmielej rozwija infrastrukturę rowerową – nowe ścieżki, stojaki i wydarzenia sportowe przyciągają zarówno doświadczonych cyklistów, jak i początkujących miłośników jednośladów.

Nocny rajd to doskonała okazja, by wspólnie pożegnać sezon, poznać nowych ludzi i poczuć wyjątkową atmosferę rowerowego miasta.

Wieczór pełen ruchu i emocji

Po zakończeniu przejazdu uczestnicy będą mieli okazję wspólnie odpocząć, wymienić się wrażeniami i zaplanować kolejne spotkania. Dla wielu zabrzan to wydarzenie stało się już małą tradycją – symbolicznym zwieńczeniem roku rowerowego, który zawsze kończy się w duchu sportowej przyjaźni i wspólnej pasji.

– Chcemy, żeby to było spotkanie ludzi, których łączy zamiłowanie do ruchu i aktywnego stylu życia. Nie chodzi o rywalizację, ale o radość z jazdy i wspólne spędzenie czasu – mówią inicjatorzy akcji.

📅 Data: czwartek, 30 października 2025 r.

🕖 Zbiórka: godz. 19:00

📍 Miejsce startu: przed wejściem na Kąpielisko Leśne w Maciejowie

🎫 Udział: bezpłatny, otwarty dla wszystkich

Zabierz lampkę, uśmiech i rower – spotkajmy się na trasie pod gwiazdami! 🌙

źródło: UM Zabrze