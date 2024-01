Nowa organizacja ruchu na ul Chłopskiej – Ważne Informacje dla Kierowców

Napisane przez mikolajczarnecki• 4:34 pm• Ważne w mieście

Mieszkańcy Zabrza, uwaga! Miejski Zarząd Dróg ogłosił istotne zmiany w organizacji ruchu na ulicy Chłopskiej, które są konieczne ze względu na jej przebudowę. Od 8 stycznia wprowadzono nowy plan ruchu, który będzie realizowany w trzech kluczowych etapach.

W pierwszym etapie, ulica Chłopska zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku od ulicy Piłsudskiego do Żółkiewskiego. Następnie, w drugim etapie, zamknięcie dotknie odcinka od Żółkiewskiego do Damrota. Ostatni, trzeci etap, obejmie zamknięcie ulicy od Damrota do Żeromskiego. Ta tymczasowa zmiana organizacji ruchu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz sprawnego przebiegu prac związanych z modernizacją ulicy.

Kierowcy poruszający się po Zabrzu powinni zwrócić szczególną uwagę na nowe oznakowania i dostosować do nich swoje trasy. Zmiany te mogą wpłynąć na codzienne dojazdy, dlatego ważne jest, aby każdy kierowca zaplanował swoją trasę z wyprzedzeniem, uwzględniając wprowadzone modyfikacje.

Miejski Zarząd Dróg apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowych znaków drogowych. Te zmiany są niezbędne dla zapewnienia sprawnego przebiegu prac i poprawy infrastruktury drogowej w naszym mieście.

źródło: UM Zabrze

