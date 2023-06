Nowa tężnia solankowa w Maciejowie Zabrze

Mieszkańcy naszego miasta mają niezwykły powód do radości, gdyż właśnie nastąpiło otwarcie Tężni Solankowej w Maciejowie! Ta imponująca inwestycja, wsparta funduszami z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oficjalnie udostępniono w minioną sobotę.

Tężnia Solankowa będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych, ale przede wszystkim mieszkańcy cierpiący na schorzenia tarczycy, choroby górnych i dolnych dróg oddechowych oraz przewlekłe nieżyty nosa będą mieli pierwszeństwo korzystania z tego obiektu. Korzystanie z solanki ma nieocenione dobroczynne właściwości w przypadku tego rodzaju dolegliwości.

Uroczyste otwarcie tężni w Maciejowie miało miejsce podczas pikniku o nazwie „Natężenie zdrowia”, który został zorganizowany na terenie Orlika Maciejów przy ulicy Kondratowicza.

Podczas tego wydarzenia odbyły się również ekologiczne warsztaty kreatywno-twórcze dla dzieci i rodziców, warsztaty cyrkowe (ReCyrkling), a także koncert Orkiestry Dętej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod batutą dyrektora Henryka Mandrysza.

Maciejowska tężnia została wyposażona w różne elementy, między innymi w stojaki na rowery, zbiornik podziemny na solankę z urządzeniem do jej mieszania, a także instalację solankową służącą do rozprowadzania solanki, wraz z automatyką i sterowaniem dozującym oraz pompą z wyłącznikiem pływakowym. Istnieje także studnia techniczna (komora techniczna) z dostępem, kolumna tarninowa (rdzeń tarninowy), elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci, a także oświetlenie z źródłami światła LED RGB-W, które umożliwia dynamiczną zmienność kolorów, nawiązując do koloroterapii. Dodatkowo, tężnia posiada słup z panelem fotowoltaicznym i akumulatorem, które stanowią podstawowe źródło zasilania, oraz pomocniczą instalację zasilającą, podłączoną do istniejącej instalacji wewnętrznej. Istnieje również czujnik zbliżeniowy zintegrowany z instalacją solankową, który uruchamia instalację w obecności osób i wyłącza ją w przypadku braku użytkowników lub w nocy. Dodatkowo, tężnia jest wyposażona w czujnik zmierzchowy i wyłącznik czasowy zintegrowany z instalacją oświetleniową, który uruchamia oświetlenie pozachodzie słońca i wyłącza je poza godzinami użytkowania. Na terenie tężni znajduje się również tablica z regulaminem korzystania z obiektu, która utrzymana jest w charakterystycznym stylu i kolorystyce, nawiązującym do wiaty tężni.