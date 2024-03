Nowe Horyzonty Biznesu: Spotkanie Integracyjne Przedsiębiorców w Zabrzu

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:02 pm• Biznes, Ważne w mieście

W nadchodzącym tygodniu, dokładnie we wtorek 12 marca o godzinie 10:00, Zabrze stanie się areną wyjątkowego wydarzenia skierowanego do lokalnych przedsiębiorców oraz liderów biznesowych. Salon Renault, Dąbrowscy Sp. z o.o., zlokalizowany przy ulicy Wolności 59, otworzy swoje podwoje dla uczestników siódmego już Śniadania Biznesowego. Organizatorami tego spotkania są Rada Gospodarcza Przy Prezydencie Miasta Zabrze oraz Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, które zapraszają do wspólnej integracji i wymiany doświadczeń.

Celem tego wydarzenia jest nie tylko zacieśnienie więzi między przedstawicielami lokalnego biznesu, ale również stworzenie platformy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, które mogą przyczynić się do wzrostu i rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Spotkanie to jest doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz do dyskusji o przyszłości i potencjalnych kierunkach rozwoju lokalnej gospodarki.

Udział w Śniadaniu Biznesowym jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny dokonać zapisu poprzez wypełnienie formularza dostępnego online.

Zabrze, miasto znane z dynamicznego rozwoju i innowacyjności, ponownie udowadnia, że jest miejscem, gdzie biznes i przedsiębiorczość kwitną w przyjaznej atmosferze współpracy i wsparcia. Śniadanie Biznesowe to wydarzenie, które podkreśla znaczenie lokalnej społeczności biznesowej i jej wpływ na rozwój gospodarczy miasta.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i osoby zarządzające firmami z Zabrza i okolic do wzięcia udziału w tym wyjątkowym spotkaniu. Nie przegapcie okazji do bycia częścią wydarzenia, które może otworzyć nowe drzwi dla Waszego biznesu.

źródło: UM Zabrze

