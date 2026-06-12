Nowoczesna ochrona antyterrorystyczna w przestrzeni miejskiej

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:12 pm• Ciekawostki

Systemy i zapory antyterrorystyczne w nowoczesnym Zabrzu: bezpieczeństwo, standardy i praktyka montażu

Współczesne miasta stoją w obliczu coraz większych zagrożeń związanych z atakami terrorystycznymi. W nich nierzadko uczestniczą pojazdy używane jako narzędzia przemocy. Zapory antyterrorystyczne, słupki antyterrorystyczne oraz road blockery stały się więc nieodłącznym elementem krajobrazu miejskiego, mającym na celu ochronę ludności oraz infrastruktury krytycznej. W tym artykule przybliżamy ich znaczenie, klasyfikację oraz fundamentalną rolę montażu na przykładzie błędów z niedalekiej przeszłości.

Znaczenie zapór antyterrorystycznych w przestrzeni miejskiej

Dynamiczny rozwój Zabrza oraz całej aglomeracji Śląskiej sprawia, że ochrona miejsc publicznych nabiera wagi. Ataki z użyciem pojazdów w Niemczech, chociażby, wymusiły na samorządach stosowanie specjalistycznych rozwiązań również w naszym kraju. Słupki i zapory antyterrorystyczne oraz road blockery są barierą, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd samochodów.

Rozwiązania te są stosowane m.in. przy wejściach do stref pieszych, przy budynkach użyteczności publicznej, obiektach rządowych, placach zabaw czy podczas imprez masowych. Ich obecność nie tylko realnie zwiększa bezpieczeństwo, ale również działa prewencyjnie, odstraszając potencjalnych sprawców.

Klasyfikacja zapór: certyfikowane i niecertyfikowane

Zapory antyterrorystyczne można podzielić na dwa główne rodzaje. Zapory certyfikowane (crash tested) przeszły rygorystyczne testy zderzeniowe przeprowadzane przez niezależne laboratoria zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi. Wyniki testów potwierdzają ich skuteczność w zatrzymaniu pojazdów o określonej masie i prędkości oraz pozwalają przypisać im odpowiednią klasę odporności (crash rated).

Zapory niecertyfikowane z kolei mają parametry wytrzymałościowe określone na podstawie obliczeń inżynieryjnych, analiz komputerowych lub doświadczeń producenta. Nie zostały jednak potwierdzone w niezależnych testach. Choć mogą stanowić skuteczne zabezpieczenie, ich poziom skuteczności nie jest potwierdzony w takim samym zakresie co rozwiązania certyfikowane.

Tak więc wybór odpowiedniego rozwiązania powinien być podyktowany analizą ryzyka, charakterem chronionego obiektu oraz wymaganiami inwestora. W miejscach szczególnie narażonych na zagrożenia zaleca się stosowanie rozwiązań posiadających certyfikaty potwierdzające ich skuteczność.

Klasy ochrony: PAS 68, IWA 14, ASTM, DoS

Na rynku funkcjonuje kilka uznanych standardów certyfikacji zapór antyterrorystycznych:

PAS 68 – brytyjski standard określający wymagania dotyczące odporności zapór na uderzenia pojazdów o różnej masie i prędkości. Wyniki testów pozwalają określić skuteczność zabezpieczenia w konkretnych warunkach zderzeniowych.

– brytyjski standard określający wymagania dotyczące odporności zapór na uderzenia pojazdów o różnej masie i prędkości. Wyniki testów pozwalają określić skuteczność zabezpieczenia w konkretnych warunkach zderzeniowych. IWA 14 – międzynarodowy standard opracowany na bazie doświadczeń związanych z ochroną przed wtargnięciem pojazdów. Ujednolica metody testowania i klasyfikacji zabezpieczeń stosowanych na całym świecie.

– międzynarodowy standard opracowany na bazie doświadczeń związanych z ochroną przed wtargnięciem pojazdów. Ujednolica metody testowania i klasyfikacji zabezpieczeń stosowanych na całym świecie. ASTM F2656 – amerykańska norma określająca klasy odporności zapór na uderzenia pojazdów. Przykładowo klasa M50 oznacza zdolność zatrzymania pojazdu o masie około 6,8 tony poruszającego się z prędkością około 80 km/h przy zachowaniu określonych parametrów penetracji za zaporę.

– amerykańska norma określająca klasy odporności zapór na uderzenia pojazdów. Przykładowo klasa M50 oznacza zdolność zatrzymania pojazdu o masie około 6,8 tony poruszającego się z prędkością około 80 km/h przy zachowaniu określonych parametrów penetracji za zaporę. DoS (np. K12) – standard opracowany przez Departament Stanu USA, historycznie szeroko stosowany przy zabezpieczaniu obiektów rządowych i dyplomatycznych. Obecnie wiele jego założeń zostało zastąpionych przez nowsze normy.

Prawidłowe odczytanie klasy ochrony jest kluczowe dla projektanta oraz inwestora, ponieważ pozwala dopasować zabezpieczenia do realnych zagrożeń.

Jakość montażu a błędy z Łodzi

Nawet najlepsza zapora antyterrorystyczna straci swoją funkcjonalność, jeśli zostanie zamontowana niezgodnie z wymaganiami producenta oraz dokumentacją projektową. Poprawny montaż to nie tylko kwestia techniczna, ale również odpowiedzialność za bezpieczeństwo tysięcy ludzi.

Przykładem szeroko komentowanej sytuacji była niedawna afera związana ze słupkami antyterrorystycznymi na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Doniesienia medialne oraz pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje wywołały dyskusję dotyczącą jakości wykonania, sposobu posadowienia zabezpieczeń oraz skuteczności nadzoru nad inwestycjami związanymi z bezpieczeństwem publicznym. Sprawa zwróciła uwagę na fakt, że skuteczność zabezpieczeń zależy nie tylko od jakości samego produktu, ale również od prawidłowego wykonania prac montażowych.

Aby bramy, zapory, słupki antyterrorystyczne oraz mocne road blockery spełniały swoją funkcję, muszą być instalowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz projektem budowlanym. Znaczenie mają między innymi głębokość i jakość fundamentów, rodzaj gruntu, sposób kotwienia, a także – to bardzo ważne! – regularna kontrola i konserwacja urządzeń.

Podsumowanie

Infrastruktura antyterrorystyczna staje się niezbędnym elementem nowoczesnej przestrzeni miejskiej. Zabrze nie powinno być wyjątkiem. Jednak skuteczność road blockerów oraz innych instalacji zależy nie tylko od wyboru odpowiedniego produktu i standardu certyfikacji jak np. ASTM F2656. Równie istotna jest kwestia jakości montażu oraz regularnej kontroli technicznej.

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