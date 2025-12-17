O czym pamiętać, układając płytki? Najczęściej popełniane błędy

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:09 pm• Ciekawostki

Płytki – mamy je w łazience, kuchni, na ścianie, na podłodze. Są trwałe, łatwe w czyszczeniu i odporne na wilgoć. Aby jednak mogły cieszyć oko i zachwycać swoją estetyką, należy przestrzegać kilku zasad. Niepoprawnie położone płytki mogą odpadać i pękać, przez co dojdzie do zawilgocenia ścian i konieczny będzie przedwczesny remont. Przypominamy zasady układania płytek i przestrzegamy przed błędami!

Przede wszystkim – podłoże!

Trwałość ułożonych płytek zależy przede wszystkim od podłoża. Zanim przystąpisz do klejenia, upewnij się, że jest ono czyste, odtłuszczone i równe. Jeśli na podłożu są pęknięcia, istnieje spore ryzyko, że osłabione obszary zostaną przeniesione na klejone płytki i spowodują na nich nowe pęknięcia. Wiele osób zastanawia się, czy można kleić płytki na płytki? Tak, jest to możliwe, ale bazowa warstwa płytek musi być w dobrym stanie (bez pęknięć, czy obsunięć). Płytki należy oczyścić, a następnie położyć warstwę gruntującą, aby zwiększyć przyczepność. Nowa warstwa płytek powinna zostać zaplanowana z przesunięciem – oznacza to, że spoiny płytek nowych nie mogą pokrywać się z tymi z poprzedniej warstwy.

Szukasz sklepu z dużym wyborem płytek w korzystnych cenach? Sprawdź ofertę KIM24 https://kim24.pl/ .

Fugi – małe wielkie paski

Fugi odgrywają kluczową rolę w trwałości płytek. Stosuje się je, aby zamortyzować ruchy płytek. Ceramika pracuje pod wpływem obciążeń, temperatury oraz wody. Jeśli płytki przylegałyby do siebie, mogłyby pękać i się odspajać. Fugi stanowią również formę uszczelnienia przestrzeni między płytkami tak, by do ścian nie dostała się woda, która mogłaby wywołać pleśń.

Warto pamiętać, że fugi nie sprawdzą się wszędzie. W miejscach szczególnie narażonych na drgania konieczne jest zastosowania silikonu ( https://kim24.pl/silikony-uniwersalne ). Silikon należy zaaplikować np. na narożniku, a także na całej linii łączenia płytek z ceramiką np. wanną lub umywalką.

Silikon gwarantuje większą elastyczność oraz szczelność niż zwykła fuga. Szeroki wybór silikonów dostępny jest tutaj: https://kim24.pl/silikony .

Jaki pierwszy rząd, taka cała ściana

Aby płytki prezentowały się elegancko i jakościowo, należy dołożyć wszelkich starań podczas ich klejenia. To misterna praca, podczas której nie można pozwolić sobie na niepożądane krzywizny. Ułożenie każdej płytki jest determinowane ułożeniem poprzedniej. Jeśli zatem pierwszy rząd płytek zostanie naklejonych niestarannie i nierówno, cała ściana będzie wyglądała nieestetycznie. Zanim przystąpisz do klejenia, rozplanuj sobie ułożenie płytek „na sucho”.

