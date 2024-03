Odkryj sprawdzone sposoby przyciągania nowych klientów i zwiększ sprzedaż!

Napisane przez mikolajczarnecki• 3:02 pm• Ciekawostki

Rozwijanie swojej marki to przede wszystkim budowanie bazy klientów i docieranie do coraz większego ich grona. Jak to robić? Poniżej kilka sprawdzonych sposobów!

Jak pozyskać klientów? Współpracuj z influencerami!

Influencer to dziś pełnoprawny zawód. Z jednej strony, treści w internecie tworzyć może każdy, z drugiej – nie każdy może być influencerem. Żeby faktycznie nim zostać, trzeba tworzyć takie treści i komunikować się w taki sposób, aby przekonać do odbiorców nie tylko do siebie, ale i do proponowanego produktu. Osoby, którym ta sztuka się udaje mają jednak naprawdę pokaźne zasięgi i rzeczywiście wpływają na rynek dóbr i usług, tworząc popyt. Pozyskiwanie nowych klientów dzięki współpracy z influencerami uda się pod warunkiem, że podejmiemy taką współpracę z kimś, kto jest ekspertem w danej branży lub z osobą o wyjątkowej popularności. Nie chodzi tu wcale o nachalne reklamowanie produktu – czasem wystarczy jedna wzmianka, zaprezentowanie czegoś na swoim profilu.

Sztuka content marketingu

Doskonałym narzędziem, które pozwala pozyskać nowych klientów jest content marketing. Treści tworzone pod konkretną grupę odbiorców, będące nośnikiem marketingowego przekazu mogą zdecydowanie dotrzeć do kolejnych klientów. Konieczne jest jednak, aby treści te były dobrze przygotowane pod względem merytorycznym, ciekawe i angażujące. Informacja ma dużo większą wartość niż clickbait!

Wykorzystaj lead magnety

Pomysły na pozyskiwanie nowych klientów, które się sprawdzają to także lead magnety. Tego typu „zachętami” do podjęcia dalszej interakcji, „lajkowania” naszych treści, a przede wszystkim – nabycia naszego produktu czy usługi mogą być e-booki, webinary, które niosą konkretną treść lub na przykład kody rabatowe, dzięki którym osoby niezdecydowane na zakup chętniej podejmą decyzję.

Budowanie bazy klientów odbywa się małymi krokami – ważne jest, aby były one robione systematycznie i aby nie stracić z oczu targetu. Wtedy na naszą korzyść zadziała także marketing szeptany.

