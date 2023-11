„Odkryj Swoją Przyszłość” – Dni Otwarte Politechniki Śląskiej

Napisane przez mikolajczarnecki• 9:52 pm• Ważne w mieście

Politechnika Śląska otwiera swoje drzwi dla przyszłych studentów. W ramach Dni Otwartych, które odbędą się pod hasłem „Wykształcenie techniczne ma przyszłość!”, uczelnia zaprasza do odwiedzenia swoich kampusów w czterech miastach. To wyjątkowa okazja, aby z pierwszej ręki dowiedzieć się więcej o ofercie edukacyjnej, a także o życiu studenckim.

W Zabrzu wydarzenie to rozpocznie się 22 listopada o godzinie 10:00 w Audytorium Philips European HealthTech Innovation. Uczestnicy będą mieli szansę nie tylko na zapoznanie się z ofertą kształcenia, ale również na bezpośrednie rozmowy z obecnymi studentami i wykładowcami. To doskonały czas, aby zadać pytania, które pomogą w wyborze odpowiedniego kierunku studiów.

Dni Otwarte to także możliwość zwiedzenia kampusów i wydziałów, gdzie na gości czekają różnorodne atrakcje. Organizatorzy przygotowali stoiska poszczególnych wydziałów, organizacji studenckich oraz kół naukowych. To także czas, aby poczuć atmosferę uczelni i zainspirować się do dalszego rozwoju.

Nie ma potrzeby wcześniejszych zapisów – wystarczy przyjść i czerpać wiedzę z bezpośredniego źródła. Szczegółowy terminarz Dni Otwartych oraz dodatkowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie Politechniki Śląskiej.

źródło: UM Zabrze

