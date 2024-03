Odkrywanie dziedzictwa Beksińskich: Sztuka wizualna i dźwiękowa w głębinach Zabrza

Napisane przez mikolajczarnecki• 10:55 pm• Kultura, Ważne w mieście

W sercu Zabrza, gdzie historia górnictwa przeplata się z kulturą, nadchodzi wydarzenie, które obiecuje być nie tylko spotkaniem z sztuką, ale i podróżą przez muzyczne uniwersum Beksińskich. Politechnika Śląska, wspólnie z Miastem Zabrze oraz Muzeum Górnictwa Węglowego, zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, które połączy w sobie odkrywanie rzeźb Zdzisława Beksińskiego z muzycznym światem jego syna, Tomasza. To spotkanie, odbywające się w niezwykłej scenerii Kopalni Guido, 320 metrów pod ziemią, obiecuje być nie tylko estetycznym, ale i emocjonalnym doświadczeniem.

Zdzisław i Tomasz: Ojciec i Syn w Sztuce i Muzyce

Zdzisław Beksiński, znany jako inżynier, architekt, a przede wszystkim malarz, rzeźbiarz i fotograf, tworzył swoje dzieła, będąc zanurzonym w muzyce. Jego syn, Tomasz, dziennikarz, popularyzator muzyki i tłumacz, z czasem stał się muzycznym autorytetem, dzięki swoim audycjom radiowym. Ich wspólna pasja do muzyki, szczególnie tej trudno dostępnej w Polsce komunistycznej, stała się mostem łączącym ich indywidualne artystyczne drogi.

Podróż w Czasie i Przestrzeni

Wydarzenie w Kopalni Guido to nie tylko okazja do zanurzenia się w muzyczne preferencje Tomasza Beksińskiego, ale również szansa na odkrycie rzeźb Zdzisława w zupełnie nowym świetle. Bogusław Ziębowicz, znany animator kultury winylowej, poprowadzi uczestników przez ten muzyczny i wizualny labirynt, odkrywając przed nimi tajemnice Beksińskich. To będzie podróż do lat osiemdziesiątych XX wieku, gdzie muzyka z płyt gramofonowych i opowieści o życiu i twórczości Beksińskich przeniosą uczestników w inny wymiar.

Wystawa, która Łączy Światy

Oprócz muzycznej podróży, uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić wystawę rzeźb Zdzisława Beksińskiego, gdzie światło i cień tworzą niepowtarzalną atmosferę. To unikalna okazja, by zobaczyć, jak sztuka wizualna może współgrać z dźwiękiem, tworząc wielowymiarowe doświadczenie.

Informacje Praktyczne

Wydarzenie jest częścią projektu „Nauka z kulturą”, realizowanego przez Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO Politechniki Śląskiej. Wstęp na wydarzenie kosztuje 10 zł, a bilety dostępne są w kasie na miejscu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zalecana jest wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu 32 37 33 520. Dodatkowo, dla uczestników dostępna będzie oferta gastronomiczna najgłębiej położonego pubu w Europie – Pubu Kopalni Guido.

To wydarzenie to nie tylko spotkanie z sztuką, ale i z historią, muzyką oraz niezwykłą opowieścią o dwóch artystach, których życie i twórczość były ze sobą nierozerwalnie związane. Zapraszamy do Zabrza, by wspólnie odkryć ten unikalny świat Beksińskich

źródło: UM Zabrze

