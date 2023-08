Odnowa Parku Hutniczego: nowe atrakcje i fundusze norweskie

Na dziedzińcu Szybu Maciej w sercu Zabrza, tradycja letnich chilloutów zdobywa coraz większe uznanie. Gdy termometry wskazują na coraz wyższe temperatury, miejscowi i turyści zbierają się tutaj, by celebrować atmosferę wakacyjnego relaksu. Do 1 września, co piątek, począwszy od 18:00, dziedziniec tętni życiem dzięki bogatym atrakcjom, które z pasją tworzą organizatorzy. A aromatyczne potrawy, prosto […]