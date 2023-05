Opony letnie 205/55r16 – jakie parametry warto brać pod uwagę przy wyborze?

Wybierając opony letnie, niezależnie od ich rozmiaru, trzeba wziąć pod uwagę pełne stałe parametry. Popularnym modelem są opony letnie 205/55r16. Modele poszczególnych producentów różnią się zastosowaną mieszanką gumową czy też rodzajem bieżnika. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy wyborze?

Opony letnie 205/55r16 – wybierz odpowiednią klasę opon do swoich potrzeb

Decydując się na letnie opony 205/55r16 masz do wyboru trzy klasy ogumienia. Klasa budżetowa dobrze sprawdzi się, jeśli poruszasz się tylko w mieście i nie pokonujesz dużych dystansów. Gdy poruszasz się po mieście codziennie i pokonujesz większe dystanse, to koniecznie wybierz przynajmniej klasę średnią. Jeżeli często jeździsz po drogach ekspresowych i autostradach, koniecznie postaw na solidne opony letnie 205/55r16 klasy premium. Jeżeli chodzi o klasę premium, to dobrze sprawdzą się opony letnie Continental ContiSport Contact 2 albo Vredestein Ultrac. Z kolei, gdy stawiasz na klasę średnią, to możesz postawić na Hankook Ventus Prime 4. Z klasy ekonomicznej sprawdzi się zastosowanie opon letnich Dębica Presto HP2.

Opony letnie 205/55r16 – zwróć uwagę na opory toczenia oraz przyczepność na mokrej nawierzchni

Przy wyborze opon należy zwrócić uwagę na etykietę EU, na której można sprawdzić, choćby opory toczenia. Mają one bezpośredni wpływ na mniejsze lub większe zużycie paliwa. Warto wiedzieć, że opony odpowiadają nawet za 20% zużycia paliwa. Wyższa klasa efektywności paliwowej, to dłuższy dystans na jednym baku. Warto wiedzieć, że różnica pomiędzy klasą A a E może wynosić nawet 5 litrów na 1000 km. Ważna jest też przyczepność na mokrej nawierzchni letnich opon. Tutaj także wyróżniamy klasy od A do E, a droga hamowania pomiędzy klasami może różnić się nawet od 3 do 6 metrów.

Sprawdź hałas toczenia i indeks prędkości

Opony letnie, ale i zimowe generują hałas podczas toczenia. Wpływa on przede wszystkim na komfort jazdy kierowcy, dlatego i na ten parametr warto zwrócić uwagę. Warto wiedzieć, że klasa A jest to najcichsza opona, a C najgłośniejsza. Opony w zależności od swojej konstrukcji i parametrów mogą mieć też różny indeks prędkości oraz nośności. Te parametry także są ważne ze względu na szybsze lub wolniejsze zużycie opon letnich. Dzięki odpowiednio dobranym oponom można wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo jazdy, ale i bardziej ekonomiczną jazdę.