Otrzymuj SMS przed każdą przerwą w dostawie wody

Awaria sieci wodociągowej lub planowane remonty, mające na celu polepszenie działania, mogą być przyczyną przerwy w dostawie wody. W przypadku awarii, która jest często losowym wypadkiem i trudnym do przewidzenia, brak dopływu wody może znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Aby umożliwić mieszkańcom miasta, którzy są dotknięci przerwą w dostawie wody, jak najszybsze poinformowanie o takiej sytuacji, Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oferuje bezpłatną usługę powiadomień SMS.

Usługa powiadomień o awariach i wyłączeniach wody jest bezpłatna. SMS-y są wysyłane codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00. Aby do niej przystąpić, należy wysłać SMS na numer 664 071 500 z treścią „prefiks”, gdzie prefiks to numer obszaru miasta. Koszt wysłania SMS-a zależy od operatora telekomunikacyjnego. Na przykład wpisanie „10” zapisze cię na subskrypcję dla dzielnicy Maciejów.

Dzielnica Prefiks Dzielnica Prefiks Maciejów 10 Mikulczyce 19 Biskupice 11 Osiedle Młodego Górnika 20 Rokitnica 12 Osiedle Mikołaja Kopernika 21 Helenka 13 Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego 22 Zaborze Południe 14 Guido 23 Zaborze Północ, Poremba 15 Pawłów 24 Centrum Północ, Skłodowskiej-Curie, północna część Środmieścia 16 Kończyce 25 Centrum Południe, południowa część Środmieścia 17 Makoszowy 26 Grzybowice 18 Zandka 27