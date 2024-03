Piknik Edukacyjny „Czyste Powietrze dla Zabrza”: Inicjatywa na rzecz Środowiska

Napisane przez mikolajczarnecki• 7:47 pm• Ważne w mieście

W najbliższy czwartek, 4 kwietnia, w godzinach od 16:00 do 19:00, mieszkańcy Zabrza będą mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w pikniku edukacyjnym, który odbędzie się na terenie historycznej kotłowni w dzielnicy Helenka, przy ulicy Niepokólczyckiego 41a. Wydarzenie to, zorganizowane przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, nosi hasło „Walczymy ze smogiem – czyste powietrze dla Zabrza” i stanowi kulminację projektu mającego na celu poprawę jakości powietrza w mieście.

Piknik zapowiada się jako festiwal edukacji i zabawy, gdzie oprócz muzycznych występów i rozmaitych atrakcji dla najmłodszych, uczestnicy będą mogli zgłębić wiedzę na temat ochrony środowiska i działań na rzecz czystego powietrza. Organizatorzy przewidzieli również strefę gastronomiczną, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Impreza ma na celu nie tylko zapewnienie doskonałej zabawy, ale również podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Jest to odpowiedź na zakończenie ambitnego projektu, który obejmował budowę ponad 9 kilometrów sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Helenka i Rokitnica. Projekt ten, wart ponad 40 milionów złotych, przyczynił się do likwidacji dwóch kotłowni osiedlowych, co z kolei znacząco zmniejszyło emisję szkodliwych pyłów i innych zanieczyszczeń.

Zakończona inwestycja jest dowodem na to, że Zabrze stawia na ekologiczne i nowoczesne rozwiązania w dziedzinie energetyki. Dzięki niej, obiekty, które dotychczas ogrzewane były głównie za pomocą kotłów węglowych, teraz cieszą się dostępem do ciepła pochodzącego ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Wstęp na piknik jest darmowy, co stanowi dodatkową zachętę do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. To doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu, bawiąc się i ucząc jednocześnie. Piknik „Czyste Powietrze dla Zabrza” to nie tylko rozrywka, ale również ważny krok w kierunku budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta.

Zapraszamy wszystkich, by dołączyli do nas w tej inicjatywie i razem świętowali sukces projektu, który ma realny wpływ na poprawę jakości życia w Zabrzu. Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji do zabawy i edukacji!

źródło: um zabrze

