Plan imprez i zajęć stałych w DOK Grzybowice w maju 2023

Szachowe Grzybowickie Spotkania w Zabrzu



01-03 maja 2023, godz. 8.00-19.00

Turniej szachowy dla wszystkich chętnych.

Turniej rozegrany zostanie w czterech grupach wiekowych do lat 8 (2015 i młodsi) do lat 10 (2013 i młodsi), do lat 12 (2011 i młodsi) oraz grupa Open.

Rozgrywki systemem szwajcarskim: 9 rund tempem: tempem 60 minut + 30 sekundy na ruch w grupie Open oraz 60 minut w grupach dziecięcych.

Liczba miejsc ograniczona do 80. Zgłoszenia na turniej przyjmowane są przez serwis chessarbiter.com. Wpisowe wynosi 60 złotych dla dzieci do lat 8, 10, 12 i 100 złotych w grupie Open, w pełni przeznaczone na organizację turnieju, płatne przed zawodami w dniu 01 maja 2023 roku. Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie udziału w zawodach do dnia 28 kwietnia 2023 na adres e-mail bensow1974@interia.pl . W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i rok urodzenia.

Nagrody: za miejsca I – III finansowe lub rzeczowe w grupie Open oraz rzeczowe w grupach do lat 8, 10, 12.

Pozostałe uzależnione od ilości uczestników dla wszystkich upominki.

Turniej przeprowadzony z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Harmonogram:

Poniedziałek – 01 maja

08.10 – rozpoczęcie przyjmowania wpisowego

09:10 – odprawa techniczna

Start rund 1-3 Open i 1-5 grupy dzieci od 09:20 do 19:00. Open

Wtorek -02 maja rundy 4-6 od godziny 09:00; dzieci dzień wolny.

Środa 03 maj od godziny 09:00 rundy 7-9 . Dzieci od godziny 09:00 rundy 6-9.

Planowane zakończenie – godz: 19:00.

Rośliny dla rodziny Grzybowice Zabrze



10, 17 i 24 kwietnia 2023, godz. 16.00

Akcja proekologiczna w Grzybowicach. Uczestnicy na zajęciach będą zdobić doniczki, by później zasadzić rośliny i nauczyć się o nie dbać. Dodatkowo w trakcie kolejnych zajęć, które będą odbywać się w każdą środę, wspólnie ozdobimy okolice Ośrodka, sadząc krzewy i kwiaty. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w każdym wieku, wstęp wolny. Akcję wspiera Ogrodnictwo Tomanek.

ZAJĘCIA STAŁE: