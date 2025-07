Podejrzana o zabójstwo partnera na ul. Stalmacha trafiła do aresztu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 2:21 pm• Ważne w mieście

W środę, 9 lipca 2025 roku, w Zabrzu doszło do tragicznego wydarzenia — podczas awantury domowej 55‑letnia kobieta śmiertelnie ugodziła nożem swojego partnera. Po zatrzymaniu usłyszała zarzut zabójstwa i decyzją sądu trafiła do aresztu na trzy miesiące. Za czyn grozi jej dożywocie.

Fakty z miejsca zdarzenia

W środę, 9 lipca 2025 roku około godziny 21.00, służby otrzymały zgłoszenie dotyczące awantury domowej w jednym z mieszkań przy ul. Pawła Stalmacha w Zabrzu.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze policji oraz ratownicy medyczni zastali 43-letniego mężczyznę z raną kłutą. Ranny został natychmiast przetransportowany do szpitala, gdzie niestety pomimo podjętych prób ratunkowych zmarł .

Przebieg zatrzymania i postępowania

Policjanci szybko zidentyfikowali i zatrzymali 55-letnią partnerkę mężczyzny, która w trakcie awantury użyła noża. Zatrzymana usłyszała zarzut zabójstwa i przyznała się do popełnienia przestępstwa. Złożyła wyjaśnienia, potwierdzając wersję wydarzeń przedstawioną przez funkcjonariuszy.

Po odbyciu nocy w policyjnej celi, kobieta została doprowadzona do prokuratury. Śledczy na wniosek prokuratury skierowali do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie sprawczyni na 3 miesiące, co zostało uwzględnione przez Sąd Rejonowy w Zabrzu.

Konsekwencje prawne czynu

Zgodnie z polskim Kodeksem karnym, za zabójstwo grozi kara od 8 lat więzienia, 25 lat pozbawienia wolności aż po dożywocie. W przypadku stwierdzenia okoliczności obciążających, sąd może zasądzić najwyższy wymiar kary. Z uwagi na fakt, że kobieta przyznała się do winy, czeka na dalszy przebieg postępowania PIT, w tym opinię biegłych oraz zgromadzenie materiału dowodowego przez policję i prokuraturę.

H2: Tło zdarzenia

Do dramatycznej kłótni między 55-latką a jej 43-letnim partnerem doszło w ich mieszkaniu na ul. Stalmacha. Policja lokalizuje adres zdarzenia właśnie tam, co potwierdza mapa Targeo oraz harmonogram lokalnych działań przy ul. Stalmacha 7.

Do awantur domowych w Zabrzu dochodzi niestety coraz częściej — tylko w ostatnich miesiącach odnotowano kilka podobnych przypadków przemocy domowej, niekiedy skutkujących zatrzymaniami lub aresztowaniami — zarówno ofiarami, jak i sprawcami są mieszkańcy tej samej dzielnicy.

źródło: Policja Zabrze

Visited 30 times, 1 visit(s) today