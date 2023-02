Podsumowanie rocznej działalności Straży Pożarnej w Zabrzu

W trakcie narady omówione zostały także bieżące sprawy związane z działalnością jednostek PSP w Zabrzu oraz przedyskutowano propozycje zmian i ulepszeń w ich pracy. Narada stanowiła okazję do podsumowania działań i osiągnięć PSP w Zabrzu oraz do omówienia planów na przyszłość.

Podczas spotkania zaprezentowano również nagrody i wyróżnienia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu za ich wysiłek i poświęcenie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Narada roczna była okazją do podsumowania działań PSP w Zabrzu oraz do wzajemnej wymiany doświadczeń między przedstawicielami różnych instytucji i służb, co pozwoli na dalszy rozwój i ulepszanie systemu ochrony przeciwpożarowej w Zabrzu i w regionie.