Policja apeluje o pomoc w identyfikacji złodzieja paliwa

Napisane przez mikolajczarnecki• 3:54 pm• Ważne w mieście

Zabrzańscy funkcjonariusze wzywają do współpracy po kradzieży paliwa

Na terenie Zabrza, dokładnie przy ul. Korfantego 15, doszło do zdarzenia, które zaniepokoiło lokalną społeczność. 29 stycznia 2024 roku o godzinie 13:13 zarejestrowano kradzież paliwa, co skłoniło Komisariat IV Policji do natychmiastowej reakcji. Obecnie trwa intensywne dochodzenie mające na celu wykrycie sprawcy tego czynu.

Funkcjonariusze, którzy prowadzą sprawę, udostępnili zdjęcie mężczyzny, który może być związany z tym przestępstwem. Obraz został opublikowany w nadziei, że ktoś z mieszkańców będzie w stanie rozpoznać podejrzanego i przyczyni się do jego identyfikacji.

Osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o osobie widocznej na zdjęciu, zachęca się do kontaktu z najbliższym komisariatem policji pod numerami telefonów: 47 8543 810, 47 8543 828, lub bezpośrednio dzwoniąc na numer alarmowy 112. Policja zapewnia pełną anonimowość świadków, co może zachęcić do dzielenia się ważnymi informacjami.

źródło: Policja Zabrze

Visited 12 times, 6 visit(s) today