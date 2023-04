Policja publikuje wizerunek sprawcy kradzieży karty i płacenia nią

Policjanci stale przestrzegają przed oszustami i wskazują, na co należy zwracać uwagę, aby nie stracić swoich oszczędności. Mimo że scenariusze działań przestępców są podobne, to różnią się szczegółami dostosowywanymi do sytuacji osobistej i wieku potencjalnych ofiar. W przeszłości większość ofiar oszustw były starsze osoby, jednak w ostatnim czasie coraz więcej młodszych ludzi pada ofiarą przestępców. […]