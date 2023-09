Policjant i wytrawny triathlonista z Zabrza triumfuje na Arenach Sportowych

W świecie sportowym niezwykle rzadko spotyka się tak wszechstronne osoby jak Jordan Kowalczyk. Reprezentujący barwy Komisariatu I Policji w Zabrzu, Kowalczyk łączy obowiązki służbowe z pasją do jednej z najtrudniejszych dyscyplin sportowych – triatlonu. W Malborku, podczas wrześniowych Mistrzostw Polski w Triatlonie, zdobył imponujące 63 miejsce spośród 361 startujących, prezentując formę na dystansie ironman. Ale to nie koniec jego sportowych osiągnięć.

Triatlon to kombinacja trzech dyscyplin: pływania na dystansie 3,8 km, jazdy rowerem przez 180 km i biegu maratońskiego o długości 42 km. To wyzwanie przeznaczone tylko dla najbardziej wytrzymałych. I właśnie w tę elitę wkracza Jordan Kowalczyk. Jego codzienna służba w Zabrzu nie przeszkodziła mu w zdobyciu 10 miejsca w swojej kategorii wiekowej podczas wspomnianych Mistrzostw.

Kilka dni temu Kowalczyk zdobył kolejne laury, startując w II Ogólnopolskich Mistrzostwach Policji w Pływaniu Długodystansowym. Te zawody odbyły się na malowniczym Zalewie Piaski w Kryspinowie. Organizacja zawodów odbyła się pod egidą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i wsparciem Komendanta Głównego Policji. W tych prestiżowych zawodach nasz znakomity sportowiec zdobył srebro w klasyfikacji ogólnej oraz triumfował w swojej kategorii wiekowej.

To znakomite osiągnięcie i dowód na to, że determinacja i pasja mogą prowadzić do wielkich rzeczy, niezależnie od zawodu.

źródło: Policja Zabrze