Porzucona suczka przy zabrzańskim schronisku. Zwierzę znaleziono z zardzewiałą kolczatką na szyi

Pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Psitulmnie” w Zabrzu rozpoczęli dzień od smutnego odkrycia. W pobliżu placówki, od strony pól, znaleziono przestraszoną suczkę pozostawioną bez opieki. Zwierzę nie posiadało chipa identyfikacyjnego, a jedynym elementem, który miało na sobie, była zardzewiała kolczatka. Schronisko apeluje do mieszkańców o pomoc w ustaleniu właściciela psa.

Niespodziewane odkrycie przy schronisku

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych w rejonie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Psitulmnie” w Zabrzu-Biskupicach przy ul. Bytomskiej 150. Gdy pracownicy pojawili się na miejscu, od strony pobliskich pól czekała na nich suczka, która prawdopodobnie została tam pozostawiona.

Zwierzę było wyraźnie przestraszone i zdezorientowane. Jak poinformowali pracownicy schroniska, pies nie posiadał mikroczipa, który mógłby pomóc w szybkim ustaleniu właściciela.

Jedyną rzeczą, którą miała na sobie, była zardzewiała kolczatka założona na szyję.

Zwierzę jest bardzo przestraszone

Obecnie suczka znajduje się pod opieką pracowników schroniska. Na razie jest bardzo nieufna i wyraźnie zestresowana całą sytuacją, co często zdarza się u zwierząt, które nagle znalazły się w nieznanym miejscu.

Opiekunowie z „Psitulmnie” zapewniają jej bezpieczeństwo i stopniowo próbują oswoić psa z nowym otoczeniem. W takich przypadkach niezwykle ważne jest spokojne podejście i czas, który pozwala zwierzęciu odzyskać poczucie bezpieczeństwa.

Schronisko apeluje do mieszkańców

Pracownicy placówki zwracają się do mieszkańców Zabrza oraz okolicznych miejscowości z prośbą o pomoc. Istnieje możliwość, że ktoś rozpoznaje psa lub wie, do kogo może należeć.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt ze schroniskiem.

Dane kontaktowe schroniska

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psitulmnie”

ul. Bytomska 150

41-800 Zabrze (Biskupice)

📞 Telefon: 519 822 885

Godziny otwarcia:

dni robocze: 10:00 – 16:00

weekendy: 10:00 – 14:00

Problem porzucanych zwierząt wciąż aktualny

Sytuacje, w których zwierzęta są porzucane w pobliżu schronisk, niestety wciąż się zdarzają. Dla wielu osób jest to sposób na uniknięcie odpowiedzialności za swojego pupila, jednak dla samych zwierząt oznacza ogromny stres i często długą drogę do ponownego zaufania człowiekowi.

Schronisko „Psitulmnie” w Zabrzu od lat zajmuje się opieką nad bezdomnymi psami i kotami, zapewniając im schronienie, opiekę weterynaryjną oraz szansę na znalezienie nowego domu.

Pracownicy liczą, że dzięki nagłośnieniu sprawy uda się ustalić, skąd pochodzi znaleziona suczka i czy ktoś jej szuka.

Jeśli ktoś rozpoznaje psa lub posiada informacje o jego właścicielu, proszony jest o kontakt ze schroniskiem.

źródło: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Psitulmnie Zabrze / Facebook

