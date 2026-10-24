Pościg za 18-latkiem na hulajnodze. Świadek oskarża policjantów, prokuratura bada ich działania

Nowe ustalenia w sprawie dramatycznego pościgu za 18-latkiem na hulajnodze elektrycznej w Zabrzu. Młody mężczyzna po zderzeniu z policyjnym radiowozem przeszedł pilną operację głowy. Pojawiło się nagranie świadka, która twierdzi, że to policjanci potrącili nastolatka. Tymczasem Prokuratura Rejonowa w Zabrzu prowadzi dwa odrębne postępowania – jedno z nich dotyczy zachowania samych funkcjonariuszy.

Do zdarzenia doszło 25 września 2026 roku, po godzinie 20.00, w rejonie ulicy Roosevelta w Zabrzu. Początkowo sprawa przedstawiana była jako niebezpieczna ucieczka przed policyjną kontrolą, zakończona uderzeniem hulajnogi w radiowóz. Teraz pojawiają się kolejne informacje, które stawiają pytania o przebieg interwencji.

Policja twierdziła, że 18-latek uderzył w radiowóz. Świadek przedstawia inną wersję

Według oficjalnego komunikatu zabrzańskiej policji funkcjonariusze próbowali zatrzymać młodego mężczyznę w rejonie ronda Górnika Zabrze. Powodem było jego zachowanie – na widok patrolu miał zmienić kierunek jazdy i wyraźnie przyspieszyć. Mundurowi podejrzewali, że porusza się z prędkością przekraczającą dopuszczalny limit.

18-latek nie zatrzymał się do kontroli i kontynuował jazdę w kierunku ulicy Damrota. W trakcie ucieczki kilkukrotnie zmieniał kierunek, próbując uniknąć zatrzymania.

Pościg zakończył się zderzeniem z radiowozem, który zjechał na chodnik. Policja informowała, że kierujący hulajnogą uderzył w policyjny samochód.

Inny przebieg zdarzenia przedstawia jednak kobieta, która obserwowała interwencję z pobliskiej ławki.

Portal Tarnogorski.info dotarł do nagrania wykonanego telefonem bezpośrednio po wypadku. Widać na nim rannego 18-latka oraz interweniujących policjantów. Autorka nagrania nie kryje wzburzenia i kieruje do mundurowych poważne zarzuty.

– Policja wjechała na chodnik i go potrąciła. Siedziałam tam na ławce, masakra… Rozumiem podjechać i tak dalej, ale bez przesady. Wjechaliście prosto w niego – mówi kobieta.

To istotna relacja, ponieważ podważa przedstawiony wcześniej przez policję opis samego zderzenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że film został zarejestrowany już po wypadku, dlatego nie pokazuje momentu kontaktu hulajnogi z radiowozem.

18-latek z poważnymi obrażeniami głowy. Konieczna była operacja

Skutki zderzenia okazały się bardzo poważne.

Jak informuje Tarnogorski.info, powołując się na rodzinę poszkodowanego, młody zabrzanin trafił do szpitala w ciężkim stanie. Z powodu odniesionych obrażeń głowy konieczne było przeprowadzenie pilnej operacji.

18-latek spędził w szpitalu tydzień. Według bliskich nadal wymaga leczenia oraz długotrwałej rehabilitacji.

Rodzina przedstawia również inne okoliczności zachowania młodego mężczyzny. Jak przekazano dziennikarzom, posiada on orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a ucieczka przed policją miała być reakcją na silny strach i panikę wywołaną interwencją.

Bliscy kwestionują także sposób udzielenia pomocy po zderzeniu. Ich zdaniem działania funkcjonariuszy wobec rannego nie były właściwe.

To zarzuty rodziny, których zasadność wymaga wyjaśnienia przez odpowiednie organy.

Wiadomo natomiast, że 18-latek był trzeźwy. Przeprowadzony przez policjantów test nie wykazał również obecności środków odurzających. W chwili zdarzenia młody mężczyzna nie miał na głowie kasku.

Prokuratura w Zabrzu bada również zachowanie policjantów

Nowe światło na sprawę rzuca odpowiedź prokuratury na pytania dziennikarzy Tarnogorski.info.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Agnieszka Bukowska, materiały dotyczące wypadku wpłynęły do Prokuratury Rejonowej w Zabrzu 2 października 2026 roku.

Obecnie prowadzone są dwa niezależne postępowania.

Pierwsze dotyczy zachowania 18-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej pomimo wezwań funkcjonariuszy.

Drugie koncentruje się na działaniach samych policjantów. Śledczy mają ocenić między innymi:

prawidłowość zachowania funkcjonariuszy podczas interwencji i bezpośrednio po niej,

adekwatność środków zastosowanych w celu zatrzymania kierującego hulajnogą,

zachowanie policjantów w zakresie udzielenia rannemu pomocy przedmedycznej.

To szczególnie ważny element sprawy. Przedmiotem postępowania jest bowiem nie tylko zachowanie uciekającego 18-latka, ale również sposób przeprowadzenia interwencji przez funkcjonariuszy.

Samo prowadzenie takiego postępowania nie przesądza jednak o popełnieniu przestępstwa przez policjantów.

Radiowóz wjechał na chodnik. Czy manewr był uzasadniony?

Jednym z najważniejszych pytań pozostaje to, czy sposób zatrzymania 18-latka był proporcjonalny do sytuacji.

Policja w swoim pierwszym komunikacie potwierdziła, że radiowóz zjechał na chodnik w rejonie ulicy Damrota. Według informacji przekazanych przez prokuraturę do zderzenia doszło w pobliżu Stadionu Miejskiego, w miejscu, gdzie znajdują się wydzielone części przeznaczone dla pieszych i rowerzystów.

Nie ma wątpliwości, że kierujący pojazdem powinien stosować się do poleceń policjantów. Ucieczka przed kontrolą drogową może prowadzić do odpowiedzialności prawnej.

Jednocześnie funkcjonariusze podczas interwencji są zobowiązani do działania zgodnego z przepisami, a zastosowane środki powinny odpowiadać okolicznościom i zagrożeniu.

W tej sprawie kluczowe będzie więc ustalenie dokładnego mechanizmu zderzenia, przebiegu manewru radiowozu oraz tego, czy istniała możliwość bezpieczniejszego zatrzymania młodego mężczyzny.

Co naprawdę wydarzyło się na ulicy Roosevelta?

Na obecnym etapie istnieją dwie rozbieżne relacje dotyczące najważniejszego momentu interwencji.

Policja utrzymuje, że uciekający 18-latek uderzył w radiowóz. Rodzina poszkodowanego oraz kobieta, która była świadkiem zdarzenia, twierdzą natomiast, że został potrącony przez policyjny samochód.

Nagranie opublikowane przez Tarnogorski.info dokumentuje wypowiedź kobiety bezpośrednio po zderzeniu, ale nie pozwala samodzielnie ustalić, która wersja jest prawdziwa.

Prokuratura nie ujawnia na razie szczegółowych ustaleń procesowych, powołując się na dobro prowadzonych postępowań. Nie podano również, czy zabezpieczono nagrania z innych kamer i czy powołano biegłych do rekonstrukcji zdarzenia.

Dopiero wyniki postępowań pozwolą odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: czy podczas pościgu za 18-latkiem w Zabrzu policjanci działali prawidłowo i czy można było uniknąć tak poważnych obrażeń młodego mężczyzny.

źródło: Tarnogorski.info, Policja Zabrze, Dziennik Zachodni, Zabrze Nasze Miasto.