Powrót do szkoleń po przerwie świątecznej. Intensywny tydzień rozwoju kompetencji od 5 do 9 stycznia

6:20 pm

Po świątecznej przerwie wracają działania szkoleniowe skierowane do osób chcących rozwijać swoje kompetencje zawodowe i cyfrowe. W dniach od 5 do 9 stycznia zaplanowano szeroką ofertę szkoleń e-learningowych oraz spotkań online prowadzonych na żywo. Program obejmuje praktyczne zagadnienia związane z Excelem, dokumentacją pracowniczą, nowoczesnym przywództwem oraz dynamicznie rozwijającą się tematyką sztucznej inteligencji.

Pierwszy tydzień stycznia to propozycja zarówno dla osób, które preferują naukę we własnym tempie, jak i dla tych, którzy cenią bezpośredni kontakt z trenerem podczas szkoleń na żywo. Harmonogram został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić udział w kilku wydarzeniach bez konieczności rezygnowania z codziennych obowiązków zawodowych.

Szkolenia e-learningowe – 5 i 6 stycznia

Poniedziałek i wtorek, czyli 5 i 6 stycznia, zostały przeznaczone na szkolenia e-learningowe. W tych dniach uczestnicy mogą korzystać z materiałów szkoleniowych w dowolnym czasie, dostosowując tempo nauki do własnych potrzeb. To rozwiązanie szczególnie cenione przez osoby pracujące, które chcą zdobywać nową wiedzę bez presji sztywnych godzin zajęć.

E-learning stanowi wstęp do dalszej części tygodnia i pozwala płynnie wrócić do aktywności edukacyjnej po okresie świątecznym.

Środa, 7 stycznia – Excel i dokumentacja pracownicza

Środa przynosi pierwsze szkolenia online prowadzone na żywo. O godzinie 9:00 Bartłomiej Samel poprowadzi szkolenie „Excel w dobrym stylu – odkryj tajemnice formatowania komórek”. Uczestnicy poznają praktyczne zasady estetycznego i funkcjonalnego formatowania arkuszy, które znacząco ułatwia codzienną pracę z danymi.

O godzinie 11:30 zaplanowano szkolenie „Dokumentacja pracownicza bez błędów”, które poprowadzi Magda Gajdzińska-Unrug. Spotkanie poświęcone jest kluczowym zasadom prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, co ma szczególne znaczenie dla pracodawców, działów kadr i osób odpowiedzialnych za sprawy personalne.

Czwartek, 8 stycznia – dzień ze sztuczną inteligencją

Czwartek w całości poświęcony jest tematyce sztucznej inteligencji, która coraz mocniej wpływa na rynek pracy i codzienne funkcjonowanie firm. O godzinie 9:00 Kamil Zazula poprowadzi szkolenie „Twój osobisty asystent AI: jak ustawić ChatGPT?”, wprowadzające do konfiguracji i praktycznego wykorzystania tego narzędzia.

O 11:30 Robert Szewczyk zaprezentuje szkolenie „Najlepsze darmowe narzędzia AI w 2026 roku – co warto znać?”. Uczestnicy poznają aktualne rozwiązania oparte na AI oraz przykłady ich zastosowania w pracy i biznesie.

Dzień zakończy się o godzinie 14:00 szkoleniem Cezarego Mazura „Bezpieczne korzystanie z AI: jak nie dać się oszukać i chronić swoje dane?”. Spotkanie skupia się na zagrożeniach związanych z nowymi technologiami oraz zasadach ochrony danych i cyberbezpieczeństwa.

Piątek, 9 stycznia – Excel i nowoczesne przywództwo

Ostatni dzień cyklu rozpocznie się o godzinie 9:00 szkoleniem „Formatowanie warunkowe w Excelu”, które poprowadzi Piotr Majkowski. Uczestnicy dowiedzą się, jak w praktyce wykorzystywać formatowanie warunkowe do analizy danych i automatycznego wyróżniania kluczowych informacji.

O 11:30 zaplanowano szkolenie „Lider XXI wieku – autorytet, który łączy pokolenia”, prowadzone przez Małgorzatę Krawczak. Tematem spotkania jest nowoczesne przywództwo, budowanie autorytetu oraz skuteczne zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi.

Jak zapisać się na szkolenia?

Zapisy na wszystkie szkolenia prowadzone są za pośrednictwem platformy internetowej. Uczestnicy mogą wybrać pojedyncze szkolenia lub wziąć udział w całym cyklu, dostosowując zakres udziału do własnych potrzeb rozwojowych.

Powrót do szkoleń po przerwie świątecznej to doskonała okazja, by rozpocząć nowy rok z nową wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, które mogą realnie wpłynąć na rozwój zawodowy i efektywność pracy.

źródło: UM Zabrze

